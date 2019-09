4 star star star star star

God save Debby. Wanneer een labiele koningsdochter plots zelf de scepter in handen krijgt, dreigt het hele land uit elkaar te vallen. Met Koningskloote blaast theatergroep de.Ploeg nieuw leven in de klucht. Onder valse baarden leven immers de grootste emoties.

De vlaggen hangen halfstok. Na het overlijden van de koning erft 'zijn scheve dochter' Debby de troon, maar die is daar allerminst mee opgezet. De dood van haar vader valt de nieuwbakken Queen bijzonder zwaar - even zwaar als de gouden kroon op haar scheve hoofd. Haar verdriet is te groot. Het volk koopt zelfs geen brood meer. Dat is een probleem, vooral voor de bakker. Die laatste laat zich dan ook in een slinkse list vangen door hofnar Gérard, die van plan is om te kroon te stelen. Het toeval wil immers dat Queen Debby haar vader weerspiegeld ziet in zijn angstige bakkersogen.

...