Kathleen Treier, de voorbije vijf jaar directeur van Het Theaterfestival Vlaanderen, volgt Guy Cassiers op als artistiek directeur van Toneelhuis. Het Antwerpse stadstheater kiest naar eigen zeggen bewust voor een artistiek leider die zelf geen theatermaker is.

Toneelhuis duidde verder ook Elsemieke Scholte aan als hoofd artistieke innovatie. Zo staan er, samen met algemeen directeur Maud Van de Velde, voortaan drie vrouwen aan het hoofd van het theaterhuis dat de Antwerpse Bourlaschouwburg als thuisbasis heeft.

Kathleen Treier volgde een opleiding Germaanse Talen met een specialisatie in Theaterwetenschappen, bouwde ervaring op bij verschillende Vlaamse theatergezelschappen en werkte ook geruime tijd in Nederland. Treier heeft volgens Toneelhuis 'een breed nationaal, Nederlands maar ook internationaal netwerk en oog voor gevestigd en nieuw talent'.

Diversiteit

'De zoektocht naar een opvolger voor Guy Cassiers was een uitdagende en boeiende oefening waarbij we voor en achter de schermen, in alle rust, een uitgebalanceerd en toekomstbestendig plan hebben uitgestippeld', zegt Johan Swinnen, voorzitter van de raad van bestuur van Toneelhuis.

'Samen met de bestuurders heb ik er alle vertrouwen in dat Kathleen Treier een sterke visie over de toekomst van Toneelhuis zal ontwikkelen, een visie die aansluit bij de plannen van algemeen directeur Maud Van de Velde om het theater op alle mogelijke manieren te ontsluiten', gaat Swinnen verder. 'We kijken uit naar een Toneelhuis met eigentijdse en innoverende podiumkunsten dat inzet op diversiteit en inclusief werken, zowel op het vlak van publiek, kunstenaars als ploeg.' (Belga)

