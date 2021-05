3 star star star star star

Theatermaker en muzikant Jaouad Alloul bespeelde zaterdagavond als eerste het draaitoneel van De Carrousel, het houten openluchttheater dat vanaf dit weekend langs de Schelde in Antwerpen een podium biedt aan (vooral jonge) muzikanten en theatermakers.

Er zijn creatieve geesten die in crisistijden niet verstarren maar net excelleren. Johan Petits beestige brein is daar een voorbeeld van. Aan dat brein ontsproot de idee voor het houten openluchttheater De Carrousel. Het zaadje werd geplant toen hij vorige zomer met Jaouad Alloul naar het coronaproof theater The Peepshow Palace in Amsterdam trok om er De Meisje - de succesmonoloog van Alloul, in coproductie met Petits MartHa!tentatief - te tonen.

...

Er zijn creatieve geesten die in crisistijden niet verstarren maar net excelleren. Johan Petits beestige brein is daar een voorbeeld van. Aan dat brein ontsproot de idee voor het houten openluchttheater De Carrousel. Het zaadje werd geplant toen hij vorige zomer met Jaouad Alloul naar het coronaproof theater The Peepshow Palace in Amsterdam trok om er De Meisje - de succesmonoloog van Alloul, in coproductie met Petits MartHa!tentatief - te tonen.Amper een jaar later staat De Carrousel te blinken aan de oevers van de Schelde. Alloul, die vorige maand zijn debuutplaat Messias op de wereld losliet, kreeg de eer om de piste als eerste te bespelen. Hij vertelde er zijn 'theatrale biografie' met verve. Het minst overtuigde zijn opkomst: hij groette het publiek niet maar begon gewoon. Daarmee wierp hij heel even een vierde wand op die er in dit houten theatertje eigenlijk niet is. Alloul groeide op in een moslimfamilie waar homo-zijn om religieuze redenen niet tot de mogelijkheden behoorde. Na de plotse dood van zijn moeder escaleren de zaken en komt het tot een breuk met zijn familie. Over die breuk en hoe hij deze al dansend, zuipend, vretend en flirtend trachtte te vergeten, vertelt hij met ontwapenende eerlijkheid, veel flair en een gezonde dosis humor en zelfrelativering. Met de sierlijkheid van een paradijsvogel - hij wordt het héél even op scène - raakt hij een even heikel als noodzakelijk onderwerp aan: homo én moslim willen zijn. Of nog beter: gewoon in alle vrijheid jezelf willen zijn. De ongekunstelde vorm en Allouls integere verstelstijl kneden het precaire thema tot een zacht, bespreekbaar onderwerp. Eindelijk.De meisje ging al in september 2019 in première en kende door de pandemie een nogal versnipperde tournee. Intussen zat Alloul niet stil. Hij speelde de solo waar en wanneer het maar kon - 'Het is als therapie', vertelde hij aan De Zendelingen - hij stampte de online talkshow Het nieuwe normaal uit de grond en beviel intussen van zijn debuutplaat. De solo De Meisje past hem als een oude jas.De Carrousel - een openluchttheater met een verrassend intieme akoestiek - staat aan het begin van een zomer en najaar vol magie geleverd door (vooral) jonge makers, maar ook Wim Helsen, Bruno Vanden Broecke en Gregory Frateur treden aan. Alloul staat, op zijn beurt, aan de vooravond van een magische carrière als verteller, bruggenbouwer en muzikant die hij met De Meisje galant aftrapte.