Hugh Jackman komt met filmmuziek en Broadwayhits naar het Sportpaleis

De Australische acteur Hugh Jackman komt op zondag 12 mei naar ons land. Niet voor opnames of om zijn nieuwe film voor te stellen, wel om te zingen. Jackman zal in het Sportpaleis spelen in het kader van zijn 'The Man. The Music. The Show'-tournee. Met een live-orkest zal hij muziek uit allerlei Broadway- en filmklassiekers vertolken, waaronder zijn eigen films Les Misérables en The Greatest Showman. Van die laatste film, die vorig jaar uitkwam, verbrak de soundtrack verkooprecords over de hele wereld.

Jackman is naast zijn filmwerk al jaren een gevierd musical- en theateracteur. Voor zijn rol in The Boy From Oz ontving de acteur zelfs een Tony Award, de hoogste Amerikaanse theaterprijs. Verder staat er ook een Oscarnominatie op zijn palmares, voor Les Misérables, en een Bafta-nominatie, voor zijn rol in The Greatest Showman.

Tickets voor het concert van Hugh Jackman gaan in verkoop op vrijdag 8 februari om 10u via greenhousetalent.be.