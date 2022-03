Het meest besproken fictieve theaterstuk van het moment.

Seizoen twee van Euphoria is onlangs geëindigd met heel wat onbeantwoorde vragen én de première van het fictieve Our Life, het autobiografische schooltoneel waarop Lexi al een heel seizoen gebroed heeft en dat op luid applaus onthaald wordt. Althans door de meerderheid van het publiek. Our Life gaat namelijk niet alleen over Lexi's leven, maar ook over dat van zus Cassie, mama Suze, vriendinnen Maddy en Rue en schoonbroer Nate, die nietsvermoedend moeten toekijken hoe hun intiemste momenten worden nagespeeld door dubbelgangers. Niet iedereen blijkt daar even gelukkig mee. Our Life is Euphoria op z'n best. Het theaterstuk werpt een slimme en gedurfde metablik op de reeks en schenkt de introverte Lexi (foto), een personage dat in het eerste seizoen in de schaduw van haar wildere leeftijdsgenoten was blijven staan, eindelijk haar plek in de spotlights. Sommige kijkers zien er bovendien een ode aan theatre kids in, het type middelbare scholier dat zich voor carnaval verkleedt als Bob Ross, graag gedichten van Rainer Maria Rilke voordraagt en op een podium pas echt openbloeit. Op Twitter vinden dan weer verhitte discussies plaats over de moraliteit en ethische pijnpunten van Lexi's toneelstuk. En theatercritici recenseren Our Life alsof het om een echt theaterstuk gaat. (Drie sterren lijkt ons nog niet zo slecht voor een schoolvoorstelling van een minderjarige theatermaker). Maar misschien nog het amusantste is de productionele ongeloofwaardigheid van Our Life, dat met zijn roterende sets, hyperprofessionele decorstukken, vliegende tieneracteurs en een indrukwekkend erotisch musicalgedeelte op de tonen van Bonnie Tylers Holding Out for a Hero meer wegheeft van een Broadway-musical dan van een doorsnee schooltoneel. Volgens theatermakers zou Lexi's stuk in het echt zo'n 500.000 dollar kosten. Niemand lijkt te weten waar East Highland High School dat geld vandaan heeft gehaald. Dat gezegd zijnde: dat een Amerikaanse middelbare school zonder verpinken een opvoering van Oklahoma! inruilt voor een chaotisch theaterstuk waarin tieners cocaïne snuiven en in elkaars gezicht ejaculeren terwijl hun ouders in de zaal zitten, is op zich al weinig geloofwaardig. - De Amerikaanse popcultuurwebsite The Ringer vroeg aan verschillende theaterleerkrachten of Our Life haalbaar is voor eender welke middelbare school. Het antwoord was altijd nee. - Kleine shout-out naar Ethan, die net werd gedumpt en desondanks met een verrassende bekwaamheid verschillende rollen neerzet in Our Life, waaronder die van Lexi's alcoholverslaafde moeder. - Vragen waarmee wij na twee seizoenen Euphoria nog steeds zitten: lopen er leerkrachten rond op East Highland High School? Waarom dragen de leerlingen geen boekentas? Is de onderwijsinspectie al langsgeweest? - Twee jaar geleden bracht de middelbare school uit Sex Education ook al een expliciete scifimusicalversie van Romeo and Juliet met vaginahoeden en penishelmen. Onze middelbare schooltijd was héél saai.