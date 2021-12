3 star star star star star

De zelfverklaarde 'wetenschapswatcher' Hetty Helsmoortel trekt het land rond met Missie 2021. De show biedt een glashelder overzicht van de allerbeste wetenschappelijke toeren van 2021, schopt anti-vaxers een geweten én kan nog beter worden in het complexloos omhelzen van de lach.

Van zodra je de zaal betreedt waarin Missie 2021 speelt, waan je je in het controlecentrum van een ruimtevaartschip. Dit dankzij de smalle schermen die de breedte hebben van de ramen van een ruimteschip. De schermen hangen op manshoogte boven de scène en tonen voortdurend filmbeelden van het heelal. Intussen klinkt lekkere synthesizerpop door de boxen. Allemaal vrouwenstemmen. Al is feminisme of vrouwelijkheid allerminst een focus, eerder een evidentie. En veel van de wetenschappelijke feiten die Helsmoortel opdiept zijn het werk van mannen én vrouwen.Helsmoortel opent de show met een luchtige bekentenis over haar pastaverslaving en koppelt er meteen een verhaal over een onderzoek van Carnegie Mellon University dat platte pasta ontwikkelde die pas tijdens het koken een vorm aanneemt én een verhaal over een onderzoeker die alle pastasoorten ter wereld probeerde om vervolgens een vormpje te ontwikkelen dat prima scoort op, we lenen Helsmoortels termen even, 'sausbaarheid', 'vorkbaarheid' en 'tandzinkbaarheid'. Geestige termen die een even grappige als wetenschappelijk te bewijzen analyse zijn van de criteria waaraan pasta hoort te voldoen. Dat evenwicht tussen geestig en accuraat schemert aan de horizon van deze show maar durft Helsmoortel nog iets te weinig verzilveren.Helsmoortel werkt haar vier categorieën - ruimtevaart, klimaat, ziektes en robots - netjes af in iets meer dan anderhalf uur. Met de zwier van een vrolijke, babbelgrage buurvrouw en de helderheid die gegeven is aan steengoede, slimme wetenschappers leidt ze ons gezwind én kritisch langs doorbraken in de ruimtevaart, de strijd tegen de klimaatverandering, de ontwikkeling van vaccins en de rasse schreden die in de robotica gezet worden.Je verlaat de zaal met honger naar pasta, naar meer door Helsmoortel uitgelegde wetenschappelijke feiten - ze mocht gerust iets dieper graven in de krochten van de wetenschappelijke triomfen want tal van issues kenden we al -, met véél munitie tegen anti-vaxers, met een aangescherpt vertrouwen en geloof in de wetenschap én met het zware vermoeden dat in Helsmoortel een gepassioneerde science-comedian schuilt die humor met finesse kan inzetten om het weten over wetenschap een boost te geven. Want zij blijkt de droomdate voor wie de wetenschap wantrouwt én voor wie de wetenschap vertrouwt.