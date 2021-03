Zolang dansen nog niet kan, peilen we wekelijks naar de temperatuur naast de dansvloer. Deze week: Dolly Bing Bing, de Gentse danser, zanger, performer, beeldhouwer en zelfverklaarde glamoureuze alienpopster die op dit eigenste moment in Brazilië vertoeft.

Dolly Bing Bing: Mijn vriend is Braziliaans, en mijn dochter en ik proberen momenteel uit te zoeken of we eventueel naar hier zouden willen verhuizen. Ik moet toegeven dat het me tot nu toe wel bevalt. Momenteel ben ik aan het schuilen voor een storm, maar verder is het hier prachtig weer. (lacht)Niet evident, zo'n internationale latrelatie tijdens een pandemie. Dolly Bing Bing: Klopt. We hebben elkaar lang moeten missen. Eind oktober is mijn vriend uiteindelijk naar België mogen reizen en hij is meteen negentig dagen gebleven. Nu is het mijn beurt. Als deze pandemie me iets heeft geleerd, is het wel dat je niet per se in een stad hoeft te wonen om je ding te doen. Het internet brengt je overal naartoe. Bovendien voel ik me hier heel geaccepteerd en hou ik van de Braziliaanse muziekscene, met artiesten als Pabllo Vittar. De Brazilianen kijken minder op van mijn kleurrijke looks. Lukt het je om creatief te blijven in deze periode? Dolly Bing Bing: Het was vooral een uitdaging om mijn werk via een andere, digitale weg te delen. Zo'n livestreamconcert is een fijn alternatief, maar het geeft je lang niet dezelfde energie als een fysiek concert. Maar ik ben natuurlijk muziek blijven maken. Zo werk ik volop aan een ep met de New Yorkse producer Absrdst en heb ik hier in Brazilië net de videoclip opgenomen voor mijn nieuwe single Readiness, die hopelijk in het voorjaar verschijnt en waar ik heel trots op ben. Daarnaast blijf ik elke dag heel hard trainen, werk ik aan nieuwe sculpturen en maak ik een manga over mezelf. (denkt na) Eigenlijk heb ik nog steeds even weinig vrije tijd als vroeger. Dat krijg je als je leven en je werk één geheel vormen. Met A Revue heb je je voor het eerst zelfs aan een opera gewaagd. Dolly Bing Bing: Achteraf gezien was het een mirakel dat we die nog hebben kunnen opvoeren in oktober, vlak voor de tweede lockdown. Benjamin Abel Meirhaeghe, de regisseur van de opera, kende me als performer en vroeg me om auditie te doen. Het stuk vraagt zich af hoe toekomstige aardbewoners, misschien wel aliens, met ons muzikale erfgoed zullen omgaan. Dat futuristische spreekt me enorm aan. Ik ben erg gegroeid door deel uit te maken van zo'n grote productie en het gaf me een broodnodige boost in een verder nogal uitzichtloos jaar. Van zodra ik weer op een podium mag staan, wil ik er dan ook alles uit halen. Mijn shows worden nog grootser, met meer dansers, nieuwe muziek en een nog betere performance. The sky is the limit.