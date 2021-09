De Nederlandse cabaretier Hans Teeuwen stelt de geplande voorstellingen van zijn show Nou Lekker Dan uit naar voorjaar. Dit doet hij uit protest tegen het coronapaspoort en allerhande QR-codes, zoals het Covid Safe Ticket bij ons. Volgens Teeuwen wordt de culturele sector misbruikt om mensen te overtuigen zich toch te laten vaccineren.

Wie al een ticket in bezit had, werd op de hoogte gebracht van het uitstel. Teeuwen zette ook een filmpje op Youtube en op zijn Instagram waarin hij zijn beslissing toelicht.

De cabaretier benadrukt dat hij beseft hoe erg het coronavirus kan toeslaan en dat 'hij het verschrikkelijk vindt als de zorg overbelast wordt', maar volgens hem zijn nog niet alle mogelijkheden onderzocht.

'Misschien moeten we toch een keer met die wappies spreken en zien of we ze op vrijwillige basis kunnen overhalen om zich te laten overtuigen', klinkt het. Teeuwen heeft naar eigen zeggen geen probleem met vaccinaties op zich, wel met het feit dat ze verplicht worden en dat de culturele sector als chanteermiddel gebruikt zou worden om mensen toch naar het vaccinatiecentrum te lokken.

Nou Lekker Dan is te zien op 7, 8 en 9 maart 2022 in Capitole te Gent, op 23, 24 en 25 september in de Schouwburg van Antwerpen en op 27, 28 en 29 oktober in Trixxo Theater te Hasselt.

