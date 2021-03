'Game Of Thrones' wordt herwerkt tot Broadway-theaterstuk

Volgens The Hollywood Reporter blijft de succesvolle HBO-reeks 'Game Of Thrones' uitbreiden. Intussen zijn er al heel wat spin off-reeksen in de maak en nu besliste de zender om de serie ook nog om te vormen tot een theaterstuk. Dat theaterstuk zal te zien zijn op Broadway in New York, alsook in de theaters in West-End in Londen.

De cast van de serie Game of Thrones © Belga Images

De eerste namen voor de theaterstukken zijn inmiddels ook al gelost. Jon Snow en Deanerys zullen op de planken te zien zijn en producers Simon Painter en Tim Lawson zullen meewerken om de fantasiewereld van schrijver George R.R. Martin tot leven te wekken in theaters in New York, Londen en Australië. Martin heeft bovendien nog andere plannen met 'Game Of Thrones'. De schrijver tekende net een contract van vijf jaar met HBO, waarmee hij verschillende spin off-reeksen zal maken. Een van die reeksen, 'House of the Dragon', wordt op dit moment zelfs al geproduceerd. De reeks over de voorouders van een van de hoofdrolspelers, Deanerys Targaryen, is vanaf 2022 te zien op televisie.