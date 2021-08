Evenementensector demonstreert op 11 september opnieuw in Nederland

De evenementensector in Nederland gaat na het uitblijven van een inhoudelijke reactie vanuit de overheid op de landelijke demonstratie van afgelopen zaterdag opnieuw de straat op. Onder de noemer Unmute Us verzamelt de branche zich op 11 september wederom in verschillende steden, zo maakte de organisatie vrijdag bekend.

Ruim 70.000 demonstranten en meer dan 2.500 organisaties uit de evenementensector demonstreerden afgelopen zaterdag in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht tegen het feit dat evenementen al lange tijd niet mogen doorgaan. Ze wilden daarmee een signaal afgeven aan de Nederlandse regering, maar een inhoudelijke reactie bleef tot dusver uit. 'Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek, zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur', laat de organisatie weten. 'Wij blijven vechten voor heropening en kondigen nieuwe demonstraties aan op 11 september en roepen iedereen op om met ons mee de straten op te gaan.'