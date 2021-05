Wegens aanslepende technische problemen hebben de organisatoren van het bekende Britse muziekfestival Glastonbury de livestream van de digitale editie voor iedereen gratis toegankelijk moeten maken.

Onder meer Coldplay, Damon Albarn en Michael Kiwanuka waren geboekt voor een vijf uur durende show die zaterdag live gestreamd werd vanop de boerderij in het zuidwesten van Engeland waar het festival van oudsher plaatsvindt. 'Nog nooit voor duizenden koeien gespeeld', grapte Coldplay-frontman Chris Martin.

Lachen was er niet bij voor vele fans die 23 euro voor een ticket hadden betaald. Al van bij aanvang maakten duizenden muziekfans hun beklag op sociale media omdat hun code het liet afweten en ze geen toegang kregen tot de stream. Onder meer zangeres Skin was de dupe: 'De code werkt niet. Dwing me niet naar het Eurovisiesongfestival te kijken', tweette de frontvrouw van Skunk Anansie.

De problemen sleepten zo'n twee uur aan, tot de organisatoren besloten een gratis link ter beschikking te stellen voor iedereen, ongeacht of ze betaald hadden. 'Het spijt me zo voor iedereen die problemen had', excuseerde organisator Emily Eavis zich. De nieuwe stream kon slechts een uur teruggespoeld worden, maar Eavis beloofde dat de show zondag opnieuw uitgezonden wordt en gemiste concerten alsnog bekeken kunnen worden.

Glastonbury, een monument in het Europese festivallandschap, lokt jaarlijks zo'n 200.000 toeschouwers. Alle optredende artiesten hadden hun gage afgestaan ter ondersteuning van het festival, dat voor het tweede jaar op rij geannuleerd moest worden vanwege de coronacrisis.

