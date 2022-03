Operahuis de Munt heeft dinsdag het programma van zijn nieuwe seizoen 2022-2023 voorgesteld. Het moet een seizoen worden vol verwondering en betovering, om zo de twee surreële en moeilijke coronajaren te doen vergeten. Verschillende eerder geplande opera's komen dit seizoen terug, nadat ze uitgesteld werden.

De opener van het operaseizoen in september is een voorstelling die door twee jaar uitstel eigenlijk heeft kunnen rijpen. Regisseur David Marton wilde zijn bewerking van Pjotr Iljitsj Tsjajkovski's Pikovaja Dama (Schoppenvrouw) eerst laten plaatsvinden in het Russische perestrojka-tijdperk, maar de opera krijgt nu een hedendaagse interpretatie met parallellen naar huidige, woelige socio-economische tijden.

De voorstelling van Richard Strauss' Der Rosenkavalier, geregisseerd door Damiano Michieletto en gedirigeerd door Alain Altinoglu, liep ook twee jaar vertraging op en wordt in oktober op de planken gebracht. Door het omgegooide programma keert Tsjajkovski dit seizoen nog eens terug. Na Schoppenvrouw komt Jevgeni Onegin in januari op de planken van het Brusselse operahuis.

Nadien is het uitkijken naar nog het uitgestelde Bastarda. Dit megaproject van regisseur Olivier Fredj en dirigent Francesco Lanzillotta is de remake van Gaetano Donizetti's vier Tudor-opera's. De repetities van de nagelnieuwe creatie worden nu hervat. De voorstellingen staan gepland in maart en april 2023.

'We zijn verheugd om u deze producties waarin al zo veel middelen werden geïnvesteerd, alsnog te kunnen presenteren. De kostuums hangen inmiddels klaar, de decors zijn gebouwd. We wachten alleen het moment af om de afgesloten contracten met muzikanten, zangers, regisseurs en andere kunstenaars te honoreren', vertelt Peter de Caluwe, algemeen en artistiek directeur van de Munt.

Nieuw werk

Er is natuurlijk ook nieuw werk. Huiscomponist Philippe Boesmans creëerde met regisseur Richard Brunel On Purge Bébé, een absurde komedie waarmee hij zijn operacarrière wil afsluiten. Solar is dan weer een nieuwe creatie van Howard Moody, die een rechtstreekse artistieke link legt met ecologische Green Opera-project van de Munt.

Naast opera blijft de Munt zich richten op concerten. In samenwerking met Bozar wordt uitgebreid de 250ste verjaardag van het Symfonieorkest van de Munt gevierd. De dansprogrammering blijft zich verder ontwikkelen door middel van Troika Dance, het partnerschap met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) en het Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Voor De Caluwe zitten de afgelopen coronaperiode en de vele teleurstellingen nog vers in het geheugen. 'De afgelopen maanden jojoden we alweer van voorstelling naar voorstelling, en helaas ook van sluiting naar sluiting. Bij momenten voelden we ons een machteloze speelbal, gestuwd door de golven van de coronapandemie. We werden gesust met halfslachtigheid. Verstaanbare, noodzakelijke maatregelen ontaardden in onbegrijpelijke beslissingen', stelt hij.

Maar de algemeen en artistiek directeur van de Munt wil nu terug vooruit. 'Het is mijn wens dat het seizoen 2022-2023 mag prikkelen en intrigeren. Maar bovenal hoop ik dat deze kleurrijke programmering een lichtpunt mag zijn. Hopelijk mogen onze deuren daarvoor een heel jaar lang openblijven', besluit De Caluwe.

