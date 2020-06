Van 3 tot 13 september vindt Het Theaterfestival plaats in Brussel. Vandaag werd bekendgemaakt welk straf volk met welke straffe stukken de scène bespringt.

Het festivalprogramma wordt jaarlijks samengesteld door een festivaljury. Dit jaar bestond de jury uit journalisten Evelyne Coussens (De Morgen), Charlotte De Somviele (De Standaard), Ciska Hoet (De Morgen & directeur van RoSavzw), FilipTielens (De Standaard), Pieter T'Jonck (PZAZZ & Klara), docent/vertaler Mia Vaerman en ULB- en RITCS-docent Karel Vanhaesebrouck.

Zij zagen in totaal 304 verschillende producties, zowel (muziek)theater, dans, jeugdtheater, sociaalartistiek werk en performance. Opera, stand-upcomedy en amateurtheater vielen buiten de focus van de jury.

De jury selecteerde de volgende twaalf voorstellingen:

ACT van Kris Verdonck / A Two Dogs Company & Het Zuidelijk Toneel want 'in ACT geeft Johan Leysen op onnavolgbare manier vorm aan één van Becketts meest ongrijpbare personages.'

Bekijk de trailer op Vimeo.

ALL. van Lisa Verbelen / BOG. & Het Zuidelijk Toneel omdat: 'Lisa Verbelen de meest complexe levensvragen weet samen te ballen in een schijnbaar eenvoudige theatertaal.'

Coupe Familiale van Theater Antigone & De Bolster omdat: 'weinig voorstellingen erin slagen om zoals Coupe Familiale op zo'n eenvoudige doch intelligente manier het thema familie te doorgronden.'

Dear Winnie van JR.CE.SA.R, KVS & NNT omdat: 'het een bijzonder meeslepend ritueel is, waarbij de levens- en strijdlust van het podium spat.'

Het dier, het dier en het beestje van Theater Artemis omdat dit stuk: 'op alle vlakken een schot in de roos is.'

Locke van Compagnie Cecilia omdat: 'Alles klopt: de loepzuivere regie van Yahya terryn, het acteren van Tom Vermeir en Koen De Graeve om duimen en vingers van af te likken en een stomende soundtrack die van de rit een lichamelijke ervaring maakt.'

Mia Kermis van Stefanie Claes / Lucinda Ra & Vooruit i.s.m. De Studio omdat dit: 'wonderlijk miniatuurtheater is over een vondelinge die op zoek gaat naar haar wortels.'

Screws van Alexander Vantournhout omdat dit een voorstelling is: 'met de precisie van choreografie en de suspens van circus. Dans, maar dan zonder het plechtig esthetische ervan. Acrobatie, maar dan zonder spectaculaire krachtpatserij.'

seks(e)(n) van de KOE & mugmetdegoudentand. 'We beroven onszelf van de mogelijkheid om te spelen met woorden en beelden, hoe krakkemikkig ze de werkelijkheid ook vervangen. Ondertussen staat die werkelijkheid zelf op instorten door een ecologische crisis zonder voorgaande. Seks(e)(n) van de KOE en mugmetdegoudentand toont hoe dramatisch dat kan uitpakken.'

TANZ van Florentina Holzinger omdat: 'Holzingers danseressen zich niet naar de mannelijke blik voegen, maar hun eigen erotiek vertolken. En hoe. Confronterend theater waar je één en al maag van wordt.'

Bekijk de trailer op Vimeo.

TRIBUNAL van Ballet Dommage & BRONKS omdat: 'dit één groot ballet van de bureaucratie is, een symfonie in ritme, beweging en klank. Heerlijk en hilarisch theater. Kafka for kids, met een glansrol voor Het Konijn en zijn keutels.'

Who's Afraid of Virginia Woolf van WOLF WOLF omdat: 'deze versie van Who's Afraid of Virginia Woolf het beste van theater verenigt: een hedendaagse schriftuur, een intelligente scenografie, existentieel drama en vier gulzige spelers die de wereld willen veroveren.'

Tijdens het festival zullen naast deze twaalf feestjes voor hart, ogen en oren ook enkele stukken uit de selectie van het Nederlandse theaterfestival getoond worden: jong werk (onder meer De Meisje - Jaouad Alloul en MartHa!tentatief) en een Golden Oldie (Henry van Peter De Graef).

Dat tonen gebeurt volledig 'corona-proof' maar wél in feeststemming. Het festival wil dit jaar 'de collectieve viering worden van het live theater: van het theater waarvan de waarde niet bepaald wordt door een handvol critici of de naam van makers en spelers, maar door de gedeelde adem van wie er op dat moment naar kijkt. Door de innige band tussen spelers en publiek, mee mogelijk gemaakt door een betrokken beleid.'

Het TheaterFestival houdt dit jaar halt in Brussel. Kaaitheater wordt het kloppende festivalhart. BRONKS, Beursschouwburg, KVS, Westrand/Dilbeek e.a. zijn onontbeerlijke festivalpartners. De ticketverkoop start op 6 augustus om 10u op www.theaterfestival.be of www.kaaitheater.be.

