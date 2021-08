Zou het al doorgedrongen zijn bij de anti-vaxxers en virustwijfelaars, vraagt Knack Focus-redacteur Jonas Boel zich af, dat het coronapaspoort voor liveshows en feestjes nog lang een blijver is.

De vakantie loopt op haar laatste benen, dus is het stilaan tijd om te klinken op het einde van de festivalzomer. Of tenminste, wat daar nog van overbleef. De openluchtreceptie die Werchter Parklife was. Het fiasco van Pukkelpop. Het 'njet' van de Tomorrowland-burgemeesters. De vele, vele zelfde Vlaamse klassiekers die terugkeerden op elke affiche.Maar er waren ook lichtpuntjes. Kleine, nieuwe, lokale spelers die in kleinere vijvers visten, als prima alternatief voor de door corona weggevaagde massa-events. Petje af, voor de moed (der wanhoop?) waarmee sommige organisatoren nieuwe opportuniteiten zagen of zichzelf heruitvonden. En heel erg fijn, natuurlijk, voor al die Belgische artiesten, dat ze nota bene konden spélen. De festivalzomer was kleiner en soms een beetje fijner, als het weer tenminste de boel niet saboteerde. Dit was de festivalzomer van 'niet zagen, wees blij met wat je hébt'. Gewoon buiten komen en mensen zien was voor velen al een cadeau. Of zoals iemand me de vraag stelde tijdens de eerste dag van Boomtown in Gent, eerder deze week: 'zouden die artiesten dat horen, dat we hier vooral staan te babbelen?'. Op de achtergrond speelde het gelegenheidsorkest Millionaire, enkel de marktkramers ontbraken nog op de Kouter. Laten we dus hopen dat dit de laatste coronazomer was, en nog een keer klinken. Op wat moet komen! En op de vaccins! Want ja, liefste Facebook-vriend die bijna elke dag agressieve filmpjes en artikels van anti-vaxxers, open brieven van virussceptici, en getuigenissen genre 'mijn neef zijn lief is verpleegster en die zegt dit of dat' deelt: de concertrenaissance zal er één met vaccins en covid-apps zijn of zal niet zijn. En dat geldt ook voor jou, beste pseudo-influencer die gelooft dat je met een slogan als 'ik bepaal zelf wat ik in mijn lijf steek' op je badpak recht hebt op een gratis backstagepasje richting rebelse roem. Ik weet het, jullie lopen doorgaans niet hoog op met wat de vooringenomen mainstream media te melden heeft, maar het moet toch stilletjes aan toch doordringen: wie te eigenwijs is voor een prik zal er niet in geraken, wanneer de AB vanaf volgende week opnieuw volk mag ontvangen, op élk concert dat de komende tijd onder eender welk dak zal plaats vinden. En ook niet in de clubs, wanneer die in oktober opnieuw hun decibels van onder het stof halen.Voor sommige events de voorbije weken konden of moesten bezoekers nog snel even langs het testdorp, maar niet alle organisatoren hebben de capaciteit om vooraf speeksel af te nemen. Zeker niet wanneer er een simpele app zekerheid biedt. Van dat digitale gezondheidspaspoort zijn we dus niet zo snel van af. 'Vaccines are going to be your ticket back to shows', klonk het eerder deze maand bij Michael Rapino, CEO van Live Nation, de grootste concertpromotor van de wereld. Net als die andere concertreus AEG (organisator van o.a. Coachella) verplichten zij vanaf oktober een vaccinatiebewijs voor werknemers, artiesten, en bezoekers op al hun events in de VS. Het is dus heus niet alleen maar vadertje staat die u tot een vaccin wil bewegen. Ook de culturele privésector (Gent Festival Van Vlaanderen is bij ons een voorbeeld) en zelfs sommige individuele artiesten spelen liever (op) veilig, en willen enkel volk zien met minstens twee prikken in de bovenarm. Ik ben benieuwd wat die ene kennis, werkzaam in de muzieksector, er van zal denken. 'Ik wil niet zomaar doen wat de staat van me vraagt', verdedigde hij zijn anti-vaccinstandpunt. Het papierwerk voor subsidies dient hij elk jaar naar behoren netjes in, dat wel. Of die andere vriend, een getalenteerd muzikant, die zowaar het woord 'nanotechnologie' in de mond nam. Misschien zullen ze online fulmineren, tegen het onrecht. Tegen de discriminatie, wanneer ze zonder coronapaspoort buiten verschillende bootjes vallen. Misschien zullen er woorden vallen als 'waanzin' en 'dictatuur'. Maar het zal weinig gehoor vinden op Facebook en Instagram. Alle anderen - zij die behoren tot de 88% volledig gevaccineerden in Vlaanderen - hebben het op dat moment namelijk te druk met zich amuseren op een liveshow of een feestje.