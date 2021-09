De organisatie van Gate, het alternatief voor Couleur Café, blikt terug op een geslaagde eerste editie. Die spreidde zich over twee weekends en loopt zondagavond op haar einde. In totaal kwamen er zo'n 10.0000 muziekliefhebbers naar de CityGate-site in Anderlecht.

Couleur Café moest zichzelf heruitvinden, nadat het wereldfestival voor de tweede zomer op rij niet kon doorgaan omwille van de beperkende coronamaatregelen. Gate bracht het festival terug naar de basis, een stadsfestival met lokale en verrassende acts op een locatie met een echt stedelijk karakter. Een formule die heeft gewerkt, laat de organisatie weten.

'Over de locatie hebben we niets dan goeds gehoord. Iedereen was blij om opnieuw die 'urban vibe' te voelen die we vroeger op de site van Tour & Taxis ook hadden. Je voelt hier bijna fysiek de stad', vertelt woordvoerder Dennis Corbesier.

Gate bestond uit een hoofdpodium en een dj-podium waar de acts elkaar afwisselden. Maar er was ook heel wat randanimatie met een 'anger room' of een kapper. Op donderdag, vrijdag en zaterdag was het festival betalend en op zondag was Gate gratis voor het publiek.

'De randanimatie was geweldig en de concerten ook. Het publiek heeft zelfs vier surprise acts gekregen. Zo is Zwangere Guy nog eens onverwacht komen optreden en was Romeo Elvis er zaterdag onverwacht bij tijdens de set van L'Or du Commun', zegt Corbesier.

De organisatie is van plan om het Gate-concept ook volgend jaar te laten plaatsvinden, naast het terugkerende Couleur Café.

