Comedian Latif Ait richtte mee de Arabisch-Europese Liga op: 'Dyab Abou Jahjah is nog steeds mijn beste vriend'

Latif Ait is een van de ruwe diamanten in de Vlaamse comedyscene. De man timmerde de afgelopen tien jaar aan de weg, na zijn werkuren alsgate agentop Zaventem. Maar de tien jaar die daaraan voorafgingen, liepen enigszins anders.

In Knack Focus vertelt Ait, kind van Marokkaanse migranten, hoe hij in 2000 samen met Dyab Abou Jahjah de Arabisch-Europese Liga oprichtte en de VRT binnenbrak. 'We waren bijna zeker dat iemand ons op een bepaald moment wel zou tegenhouden, maar plots stonden we gewoon achter Jan Becaus met een Palestijnse vlag te wapperen inHet journaal', lacht hij.

'Tijdens een uitwisselingsproject in The Bronx, toen ik nog jeugdwerker was, kwam ik in contact met de ideeën van de Nation of Islam, de Black Panthers en Malcolm X. Wat zij in de VS deden, wilde ik hier toepassen. Maar telkens als ik in Antwerpen iets probeerde te veranderen, werd dat geblokkeerd. Simpel voorbeeld: ik zag in mijn functie goed genoeg hoe jeugdhuizen er louter voor moesten zorgen dat allochtone jongeren uit het zicht bleven. Als ik dat aankaartte, luisterde niemand.'

'De AEL was een andere manier om voor verandering te zorgen. En in Dyab, met wie ik regelmatig voetbalde, zag ik mijn Vlaamse Malcolm X. Maar dat was toen. Vandaag wil ik enkel nog mensen samenbrengen. Ik merk dat mijn waarheid van gisteren niet per se die van morgen is, en dat het dus gek zou zijn om daarvoor te strijden. Dyab is nog steeds mijn beste vriend, maar hij ziet het anders en zal altijd blijven strijden voor verandering.'