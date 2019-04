Comedian Dylan Moran: 'Dit is de eerste keer dat we met z'n allen beamen dat we fucked zijn'

Kristof Dalle Journalist

Bernard Black, zijn personage in de Britse cultreeks Black Books, was de zelfverklaarde Grumpy Cat van zijn generatie. Met zijn stand-upshows trok hij twintig jaar lang een spoor van whisky en weltschmerz. Met Dr. Cosmos - te zien in Brussel en Antwerpen - gooit hij het over een andere boeg. Bloednuchter en ogenschijnlijk hoopvol.

