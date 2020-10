Sidi Larbi Cherkaoui is één van de genomineerden voor de Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen. De Vlaams-Marokkaanse choreograaf en danser is genomineerd in de categorie Beste Choreografie voor zijn werk in 'Jagged Little Pill', de musical geïnspireerd op het gelijknamige album van Alanis Morissette uit 1995.

Het is de eerste keer dat een Belg een Tony Award-nominatie ontvangt in de categorie Beste Choreografie. 'Jagged Little Pill' is met 15 nominaties de koploper in de 74ste editie van de Tony Awards. Naast de nominatie voor Beste Choreografie maakt de Broadway-productie kans om tot Beste Musical bekroond te worden.

Cherkaoui maakte zijn debuut als choreograaf in een musical, in 'Anonymous Society' (1999) van Andrew Wale op muziek van Jacques Brel. Sindsdien creëerde hij een groot scala aan projecten en samenwerkingen, in hedendaagse dans en theater, ballet en opera, muziek en film etc. Intussen staat Cherkaoui mee aan het hoofd van Opera Ballet Vlaanderen als artistiek leider dans en van zijn eigen dansgezelschap Eastman als artistiek leider, en draagt hij zo zijn non-hiërarchisch denken over beweging, lichaamstaal en cultuur uit.

'Wat ik vooral leuk vond aan dit project, was de inhoud van het verhaal, de inhoud van de muziek, de diversiteit van de cast, het concept om met humor over zeer moeilijke kwesties te spreken en tegelijkertijd aangrijpend te zijn als dat nodig is - en het niet verlegen zijn om zaken aan te pakken die heel moeilijk zijn,' liet de choreograaf optekenen in The New York Times. 'Er is iets heel gewaagds aan. Door mijn afkomst uit de hedendaagse dans, die meer op theaterdans lijkt, ben ik elke keer behoorlijk opgewonden als er echt iets wordt gezegd dat misschien een verschuiving in de manier van denken van mensen kan teweegbrengen.'

Wanneer de Tony Awards worden uitgereikt, is nog niet bekend.

