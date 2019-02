Bas Birker schrijft in 40 dagen een nieuwe comedyshow: 'Mijn collega-komieken verklaren me gek'

Als u Bas Birker niet kent als een van de beste presentatoren in het comedycircuit, als een van de beste solostand-uppers in dit land of als weekwatcher op Radio 2, dan herinnert u zich wellicht nog zijn optreden in het Sportpaleis. Nu ja, Birker bouwde drie jaar geleden een koddig theaterzaaltje op het middenplein van de concerttempel met het blauwe dak voor de dvd-opname van zijn show.

Voor zijn veertigste verjaardag heeft de Nederbelgische komiek opnieuw een stunt bedacht. Die begint op 1 mei, wanneer hij met enkel wat losse ideeën het podium van het Antwerpse comedycafé The Joker opstapt. Daar en dan begint Birker te werken aan een nieuwe show, die hij op 11 juni, zijn verjaardag, één keer opvoert in de Bourla. Die voorstelling is dus zowel de première als de dernière. Tussen beide data zitten slechts veertig dagen, waarin hij dan ook nog eens elke dag wil optreden: in cafés en culturele centra die hij een warm hart toedraagt, maar desnoods ook bij de mensen thuis.

'Normaal schrijf ik één tot anderhalf jaar aan een show', zegt Birker, die zichzelf '75 procent' kans geeft dat hij het ook in veertig dagen kan. 'Het schrijfproces waar ik normaal thuis door ga, het constant schrijven en schrappen, doe ik nu op het podium, waar de mensen bijstaan. Wat ik op de tweede dag uit de set haal, kan op de zesde toch weer keigoed zijn, en omgekeerd. Voor 1 mei bereid ik alleszins geen énkele grap voor. Op die dag begin ik gewoon te vertellen wat ik heb meegemaakt en hoe ik naar de wereld kijk.' Hij zegt het zelfverzekerd, om er dan aan toe te voegen: 'Al mijn collega's en vrienden verklaren me gek.'

De comedian toerde de afgelopen jaren achtereenvolgens met de losse debuutvoorstelling Op weg, het grotendeels geïmproviseerde Sowieso en de strak uitgekiende show Je moeder! Dit nieuwe project zal wellicht tussen de drie belanden, denkt Birker. 'Ik verwacht dat ik ga eindigen met een sterk grappensalvo, zonder een duidelijk onderwerp dat de jokes verbindt. Op een centraal thema, dat tijdens het spelen opduikt, kan ik allee maar hopen. Ik heb alvast aan Michael Van Peel gevraagd om me daarin te helpen. Als er iemand sterk is in het vinden van de rode draad, is hij het wel.'

Zelfs over het decor en het lichtplan weet Birker op 1 mei nog niets. 'Ik vraag aan elke organisator op mijn tournee om iets mee te geven dat zijn zaak, dorp of stad typeert. Maar hoe ik al die spullen bij elkaar ga zetten op het podium? Geen idee.' Wanneer de comedian zijn verjaardagsoffensief als geslaagd beschouwt? 'Als ik een kwalitatieve comedyshow heb kunnen brengen voor een volle Bourla.'