Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een reeks testevenementen in de Antwerpse Bourlaschouwburg. Het theatergezelschap Toneelhuis bijt zaterdag 1 mei de spits af voor 140 toeschouwers.

Net als bij de eerdere testevenementen in de Brusselse KVS licht de focus op het monitoren van de luchtkwaliteit, ook al is de zaalsetting in de Bourla lichtjes anders.

De Bourlaschouwburg wil op zaterdag 1 mei starten met een bezetting in de parterre van 140 personen met een speciale opstelling van de zetels (in bubbels en op 1,5 meter van elkaar). Toneelhuis brengt er April, een productie in samenwerking met De Koe over de Eerste Golfoorlog.

Nadien wordt de bezetting gradueel verhoogd. Zo worden bij de voorstelling op maandag 3 mei 58 extra bezoekers toegelaten op het eerste balkon om zo in totaal tot 198 bezoekers te komen. Op woensdag zouden nog eens 59 bezoekers extra toegelaten worden op het tweede balkon. Meer info en tickets op www.toneelhuis.be. (Belga)

