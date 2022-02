Zonder enige acteeropleiding scoorde María Pedraza een rol in La Casa De Papel, waarna ze de Spaanse televisiewereld aan sneltempo veroverde. Waar komt dat succes vandaan?

Momenteel is María Pedraza opnieuw te zien als Triana Marín in het tweede seizoen van Toy Boy. Hier in België zag u haar voor het eerst in 2017 als Alison Parker in La Casa De Papel, of Money Heist voor wiens Netflix in het Engels staat. Als dochter van de Britse ambassadeur speelde ze geen hoofdrol, maar wel een sleutelfiguur in de snode plannen van El Professor, die samen met zijn gemaskerde aanhangers de grootste overval uit de Spaanse geschiedenis pleegt. Pedraza speelt de rol van de 17-jarige Alison met de nodige naturelle jeugdigheid, maar weet met haar jagersogen en ratelende Spaanse tong ook heel zelfzeker over te komen. Met deze rol toonde ze haar spontane acteertalent aan de wereld en dat viel in de smaak. Na de serie, die internationaal in de prijzen viel, won María Pedraza mede dankzij haar instagrammable gezichtje, maar vooral dankzij haar sterke prestatie miljoenen volgers.

...

Momenteel is María Pedraza opnieuw te zien als Triana Marín in het tweede seizoen van Toy Boy. Hier in België zag u haar voor het eerst in 2017 als Alison Parker in La Casa De Papel, of Money Heist voor wiens Netflix in het Engels staat. Als dochter van de Britse ambassadeur speelde ze geen hoofdrol, maar wel een sleutelfiguur in de snode plannen van El Professor, die samen met zijn gemaskerde aanhangers de grootste overval uit de Spaanse geschiedenis pleegt. Pedraza speelt de rol van de 17-jarige Alison met de nodige naturelle jeugdigheid, maar weet met haar jagersogen en ratelende Spaanse tong ook heel zelfzeker over te komen. Met deze rol toonde ze haar spontane acteertalent aan de wereld en dat viel in de smaak. Na de serie, die internationaal in de prijzen viel, won María Pedraza mede dankzij haar instagrammable gezichtje, maar vooral dankzij haar sterke prestatie miljoenen volgers.Danseres werd actriceDie spontane flair die zich over María drapeert, werd ontdekt door Esteban Crespo. Hij is de regisseur van kortfilm Amar, waarin Pedraza in 2017 haar acteerdebuut maakte. Ter voorbereiding van Amar scrollde de regisseur Instagram af om te leren hoe jongeren zich gedragen, kleden en profileren. Toen hij per toeval op het profiel van María terecht kwam, verwonderde hij zich over de souplesse en pure uitstraling van de -toen nog niet-actrice. Hij nodigde haar uit voor een auditie en castte haar voor de hoofdrol van Laura, een jong verliefd meisje dat met vallen en opstaan vecht voor haar relatie. Pedraza wist indruk te maken met haar debuut, want Crespo noemt haar in een interview met THEOBJECTIVE de beste ontdekking van de Spaanse cinema in tien jaar.Nog iets wat Crespo aansprak was María's danstalent. Voor ze de filmwereld inrolde, volgde Pedraza een balletopleiding aan het Mariemma Conservatorium en streefde ze een carrière in dans na. 'Acteren kwam na dansen, maar in elke dans zit een stukje acteren en in elke acteerscène zit een stukje dans. Ze gaan hand in hand', zegt ze in een interview met Aristocrazy.Felbegeerd na La Casa De PapelOndanks dat de actrice geen acteeropleiding volgde, stroomden de rollen binnen na La Casa De Papel. 'Aangezien ik weinig training kreeg als actrice, zal werken voor de televisie mijn opleiding zijn', aldus Pedraza in El Mundo. Zo speelde ze in 2018 een grote rol in het eerste seizoen van de Iris-award winnende show Elite. Een Gossip Girl-achtige serie waarin rijkeluisscholieren hun leventje vol drama leiden. Pedraza speelt de rol van Marina, een met HIV-besmette snob die binnen de schoolmuren vermoord wordt. De serie bestaat, naast heel veel seks, uit flashbacks naar de aanleiding van de moord en het verhoor van iedereen uit haar omgeving. Het rebelse, gekwelde karakter van haar personage nevelt opnieuw heel naturel over Pedraza heen alsof ze elke dag als Marina door het leven gaat.Een minder rebelse, eerder zachtaardige kant van María kreeg u te zien in het romantische ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, de Spaanse vertaling van Wie zou je meenemen naar een onbewoond eiland?. Daarin speelt ze de rol van Marta, het vriendinnetje van Marcos. De acteur achter die tweede is Jaime Lorente, die ook in La Casa De Papel (Denver) en Elite (Nano) speelde en met wie Pedraza in 2018 een relatie begon. 'We zijn onafscheidelijk. We deden al drie projecten samen en ik hou zielsveel van haar en haar acteertalent', zegt Lorente in een youtubevideo met Netflix. Tussen de Netflixprojecten door kon de Spaanse bevolking María Pedraza nog bewonderen in Si fueras tú, El verano que vivimos, Ego en binnenkort in Dancing on Glass.Het juiste imago met het juiste talentOndertussen zag u Pedraza misschien ook al in Netflixserie Toy Boy, waarin ze Triana Marín speelt. Dit hoofdpersonage is een pas afgestudeerde advocate, die zich uitslooft voor de pro-deozaak van een stripper die al dan niet een moord op zijn geweten heeft. Net zoals de reeds genoemde rollen van de actrice, gaat ook dit personage uit de kleren in de serie. Of dat toeval is, laten we in het midden. Het is geen uitzonderlijk fenomeen in Spaanse series. María heeft een zelfzeker, jeugdig en onbevreesd imago, dat zowel de pure als de rebelse rollen die ze speelt ten goede komt. Haar natuurlijk acteertalent belichaamt de rollen dan nog eens met gemak, waardoor ze telkens de juiste kandidaat blijkt te zijn voor een grote hoop Spaanse projecten. Een vaste waarde op de Spaanse televisieMaría heeft een stevig palmares voor een 26-jarige. Veel rollen die ze vertolkt zijn, ondanks de Spaanse taal, wereldwijd bekend. Dankzij Netflix kon de wereld het naturelle, jeugdige en rebelse acteerwerk van Pedraza smaken. Haar fanbase bestaat ondertussen niet enkel meer uit Spanjaarden, maar uit een internationale groep mensen die María wist in te palmen met haar prestaties en persoonlijkheid. Ze is zonder opleiding en slechts op een kleine vijf jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Spaanse televisie, zo verregaand dat haar fans er bij elke nieuwe Spaanse Netflixrelease gewoon van uitgaan dat María Pedraza op de affiche staat. Dit jaar worden die verwachtingen alvast ingelost met de Spaanse dramafilm Dancing on Glass, binnenkort volgt er ongetwijfeld meer.