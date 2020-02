Hoe een doodgewone naam uitgroeide tot het prototype van de irritante, geprivilegieerde witte vrouw.

De OK boomer-storm is nog maar net gaan liggen of er loert al een nieuw generatieconflict om de hoek. Deze keer moeten de Karens eraan geloven. Al hoeft u niet effectief Karen te heten om een Karen te zijn. De voornaam geldt eerder als een verzamelterm voor een bepaald type vrouw: een witte, geprivilegieerde generatie X-middenklasser met een heel specifiek bobkapsel, jonge kinderen naar wie ze steevast refereert met 'de kids' en minstens één 'Live laugh love'-bordje in de living. Karen is een fervent aanhanger van de antivaccinatiebeweging, kijkt graag op mensen neer, verzamelt kortingbonnen en - de belangrijkste karakteristiek - wil te pas en te onpas de manager spreken. We kennen allemaal zo'n Karen. Of zo'n Kyle, de mannelijke variant. En u weet ook: Karens en Kyles zijn niet het aangenaamste gezelschap. Wanneer of waarom de naam precies een negatieve connotatie kreeg, is moeilijk te zeggen. Volgens Know Your Meme, de Wikipedia van de memes, is het een overblijfsel van de iconische Mean Girls-quote 'Oh my God, Karen, you can't just ask people why they're white'. Volgens anderen is Karen uit Goodfellas de enige echte originele Karen. Hoe het ook zij, Karen werd pas echt een meme in 2016, toen een Nintendo-reclame verscheen waarin een naamloze vrouw haar Switch-console naar een feestje meenam en het internet collectief besloot om haar Karen te dopen. Een jaar later werd FuckYouKaren opgericht, een Reddit-pagina gewijd aan mopjes over Karens. Begin dit jaar brak de hype pas echt uit zijn voegen toen Twitter massaal de hashtag #AndThenKarenSnapped begon te gebruiken om fictieve frustraties van Karens te delen. Intussen is Karen uitgegroeid tot een heuse beweging, met Halloween-kostuums, challenges op TikTok, merchandise, ASMR-video's waarin youtubers zich voordoen als fluisterende Karens en Facebookpagina's met alleen maar Karen-memes. Alvast onze oprechte deelneming aan alle echte Karens van deze wereld. - Uiteraard zijn heel wat Karens er niet mee gediend dat hun naam plots als scheldwoord dient, getuige blogberichten als Hi, My Name Is Karen and I Do NOT Want to Speak to Your Manager! - Karen is niet de enige naam die zo'n tweede leven is gaan leiden. Onze favorieten: 'They're lesbians, Harold', 'Becky with the good hair', 'Barbecue Becky' en 'Permit Patty'. - Volgens een columniste van The Guardian wijst Karen op veel meer dan louter een generatieconflict: Karen is tevens de belichaming van een gulzige, uitbuitende economie en het globale consumentisme. Alweer: sorry, Karen.