De app waarmee Soulja Boy u voor amper honderd dollar aanmoedigt om al huilend in bad te masturberen.

Cameo is een Amerikaanse app die in 2017 werd gelanceerd onder het motto 'selfies zijn de nieuwe handtekeningen'. Concreet: u betaalt beroemdheden om voor u een gepersonaliseerd videobericht te maken met hun gsm. Zo kunt u Snoop Dogg inhuren om uw ontslag aan te bieden, een vriend via Charlie Sheen gelukwensen met zijn cystoscopie of bij uw ouders uit de kast komen met de hulp van Ice-T. Intussen bieden meer dan vijftienduizend sterren hun diensten aan, netjes opgedeeld in categorieën als acteur, muzikant, sporter, bekend dier en TikTok-ster. Voor een vergoeding tussen 1 en 2500 dollar doen ze zowat alles wat u hen vraagt.

...