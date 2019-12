Vijf curiositeiten waar het internet zich dit jaar mee bezighield.

Transformeren op Old Town Road

Een van de meest besproken hits van het jaar is ongetwijfeldOld Town Road, de debuutsingle van Lil Nas X, die op ongeziene wijze country en trap verzoent en een feature van Billy Ray Cyrus scoorde. Die hit kwam er niet via de traditionele kanalen, maar via TikTok. Het nummer begon er een eigen leven te leiden als de soundtrack van de Yeehaw Challenge, waarbij doodgewone tieners plots in cowboys transformeren.

Het recordverbrekende ei

Begin dit jaar dook op Instagram de account @world_record_egg op, met als eerste post een stockfoto van een ei. Wat volgde, was een heel, heel vreemde campagne om het record van meeste likes op een foto af te snoepen van Kylie Jenner. In minder dan tien dagen slaagde het ei daar ook effectief in. Waarna zowat iedere ondernemer de account wilde kopen om er een promostunt van te maken en Mental Health America als winnaar uit het ei kwam. Ook in 2019 was het internet een bizarre plek.

Op zowat alles met 'OK boomer' reageren

Geen leuze die de generatiekloof beter samenvat dan 'OK boomer', het antwoord van millennials en generatie Z op alle vastgeroeste nonsens van babyboomers. Uiteraard volgden al snel memes, opiniestukken, tegenstanders en merchandise. Zender Fox diende zelfs een aanvraag in om de catchphrase te registreren als merk. Binnenkort volgt allichtOK boomer: de tv-show.

Area 51 bestormen

Storm Area 51: they can't stop all of us, zo heette het Facebookevent dat de Amerikaanse student Matty Roberts voor de grap lanceerde. Meer dan twee miljoen mensen zetten zich op aanwezig. Het doel: het mysterieuze woestijngebied in Nevada bestormen waar de Amerikaanse regering militaire luchtvaarttechnologie test, maar dat volgens complottheoristen in werkelijkheid dient om aliens te verstoppen. Uiteindelijk daagden slechts enkele duizenden mensen op, onder wie buitenproportioneel veel youtubers.

De 10 Year Challenge

Begin dit jaar werd ieders Facebooktijdlijn overspoeld met de 10 Year Challenge, waarbij gebruikers een recente foto van zichzelf vergeleken met eentje van tien jaar geleden. Al snel trokken technologiespecialisten aan de alarmbel: de vrijgekomen data zouden worden gebruikt om de algoritmes voor gezichtsherkenning te verbeteren. Desondanks bleef het internet gretig deelnemen.