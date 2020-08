Een jaar nadat hij van The Fresh Prince of Bel-Air een dramareeks heeft gemaakt in een YouTube-parodie, mag superfan Morgan Cooper meewerken aan een reboot gebaseerd op zijn virale trailer. Zes andere indrukwekkende verwezenlijkingen van fans.

Anna Todd maakte een filmhit van haar One Direction-fanfictie

...

Anna Todd maakte een filmhit van haar One Direction-fanfictie Zeven jaar geleden zette studente Anna Todd het eerste deel van After online, een fanfictieroman over de fictieve Tessa Young die verliefd wordt op de minder fictieve Harry Styles. Het verhaal werd zo populair dat ze een deal kreeg bij een uitgeverij, al moest ze de naam van het mannelijke hoofdpersonage wel veranderen naar Hardin Scott. Vorig jaar verscheen de verfilming, die filmcritici en fans van Harry Styles niet wist te overtuigen, maar desondanks dit jaar nog een vervolg krijgt. Twee Star Wars-fans mochten droids maken op de set van The Force AwakensToen superfans Lee Towersey en Oliver Steeples op een Star Wars-conventie Kathleen Kennedy, het hoofd van Lucasfilm, tegen het lijf liepen, stelden ze al grappend voor om droids te maken voor de nieuwe film. De twee Britten zijn namelijk lid van de R2-D2 Builders Club, een verrassend populaire club die replica's van R2-D2 maakt. Enkele weken later werd het duo aangenomen om robots te bouwen voor Star Wars: The Force Awakens.Veronica Mars kreeg een film dankzij crowdfunding In 2014 verscheen de filmversie van Veronica Mars in de zalen, dankzij het enthousiasme van de fans. De zogenaamde Marshmallows hadden namelijk zoveel heimwee naar de cultreeks, die zeven jaar eerder voortijdig was stopgezet, dat ze met plezier hun portefeuille openden om scenarist Rob Thomas' project te financieren. De Kickstarter-campagne haalde in enkele uren haar doel van twee miljoen dollar binnen. Fans eisten en kregen een nieuwe Sonic the Hedgehog Toen vorig jaar de eerste trailer van Sonic the Hedgehog verscheen, kregen fans van de blauwe gameheld net geen hartinfarct: de egel bleek plots een menselijk gebit, een vreemd kapsel en extreem lange benen te hebben. 'De Cats onder de gamefilms', klonk het. En dus stelde Paramount de filmrelease uit, luisterden de makers naar de fans en kwamen ze terug met een Sonic die wél aan de verwachtingen voldeed. John Frusciante ging van superfan naar gitarist bij Red Hot Chili PeppersNadat hij op zijn vijftiende voor het eerst een concert van Red Hot Chili Peppers had bijgewoond, werd John Frusciante meteen diehard fan van de groep. Hij ging naar zowat ieder concert, leerde alle nummers spelen en verafgoodde gitarist Hillel Slovak. Toen Slovak drie jaar later overleed en de band op zoek moest naar een vervanger, kwamen ze dan ook al snel bij Frusciante uit. Die was zo blij dat zijn vreugdesprong permanente voetafdrukken achterliet op de muur.