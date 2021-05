Van mememakers tot Eminem: werkelijk íédereen lijkt intussen NFT's, een soort virtuele munt voor entertainers en kunstenaars, verkocht te hebben. Liefst aan woekerprijzen.

De Shady Con van Eminem

...

De Shady Con van Eminem Prijs in totaal ongeveer 1.780.000 dollar Uiteraard is ook Eminem op de NFT-kar gesprongen. Sterker nog: hij pakte uit met Shady Con, een soort digitaal festival waar fans allerlei verzamelobjecten konden kopen, waaronder digitale actiefiguren, personages uit iconische videoclips en originele beats van Slim Shady. De Disaster Girl-memePrijs 500.000 dollar Misschien wel het beste NFT-verhaal tot nu toe: Zoë Roth, beter bekend als Disaster Girl, verkocht de originele meme waarin ze als kind grijnzend voor een brandend huis staat om haar studielening af te betalen en een deel aan een goed doel te schenken. Het werd hoog tijd dat Disaster Girl vergoed werd voor haar bewezen diensten.Een meme van een kat Prijs 590.000 dollar Naast kunst worden er ook heel wat internetartefacten verkocht als NFT. Nyan Cat bijvoorbeeld, een geanimeerde meme uit 2011 van een vliegende kat met een Pop-Tart als lichaam. Maker Chris Torres besloot de tiende verjaardag van zijn meme te vieren door een geremasterde versie te verkopen. Met succes: iemand vond het een goed idee om daar een half miljoen dollar voor neer te tellen. De nieuwe single van Lindsay Lohan Prijs 85.000 dollar Begin april ging Lullaby onder de digitale hamer, inclusief bijbehorende visual van Lindsay Lohan met fladderende vlinders op haar gezicht. Eerder verkocht de zangeres en actrice trouwens ook al een ietwat bizar portret van zichzelf getiteld Bitcoin to the Moon. Wij raden u aan om dat even te googelen. De eerste tweet ooit Prijs 2.900.000 dollar Twitter-oprichter Jack Dorsey schreef in 2006 geschiedenis door de legendarische woorden 'just setting up my twttr' te tweeten. Anno 2021 schrijft hij opnieuw geschiedenis door diezelfde tweet voor bijna drie miljoen dollar te verkopen aan een Maleisische zakenman. Te zijner verdediging: de opbrengst gaat naar een goed doel. De kunstwerken van Paris Hilton Prijs meer dan een miljoen dollar Paris Hilton heeft zich de voorbije maanden opgewerkt tot een van de meest enthousiaste NFT-ondernemers. Zo verkocht ze drie digitale kunstwerken: een zelfportret getiteld Iconic Crypto Queen, een portret van wijlen haar chihuahua Tinkerbell en Hummingbird in My Metaverse, een computeranimatie van een kolibrie vliegend in een overwegend roze landschap. De TikTok-video van de skatende Fleetwood Mac-fan Prijs 500.000 dollar Vorig jaar scoorde Nathan Apodaca een TikTok-hit door op de tonen van Dreams van Fleetwood Mac te skaten met een fles veenbessensap in de hand. Nu verkoopt hij de video om een huis voor zijn ouders te kopen. Klein probleem: om copyrightredenen zal Dreams deze keer niet te horen zijn en wordt het logo op het veenbessensap wazig gemaakt. In feite koopt u dus gewoon een video van iemand die skatet. De tweet over de Fyre Festival-sandwich Geschatte waarde 80.000 dollar 'Meme. Cultural touchstone. Cheese sandwich', aldus de beschrijving op de veilingsite. In een zoveelste poging zijn geflopte muziekfestival uit te melken werkt Ja Rule samen met Trevor DeHaas, de man die in 2017 viraal ging met een foto van de 'exclusieve lunch' die het Fyre-festival had voorzien: een witte boterham met kaas en tomaten in een piepschuimbakje. Nu dus ook te koop als exclusieve NFT. De audiosekstape van Azealia Banks Prijs 17.000 dollar Voor de allereerste NFT-sekstape moet u dan weer bij Azealia Banks zijn. De rapper verkocht onlangs een wav-bestand én een unieke, gehandtekende vinylplaat van I Fucked Ryder Ripps, een vierentwintig minuten durende audio-opname van een vrijpartij met haar ex-verloofde, die ze onlangs dumpte omdat hij 'te onzeker' is. Elon Musks liedje over NFT's Prijs 0 dollar Mocht het u ontgaan zijn: Elon Musk maakt in zijn vrije tijd EDM-muziek. Deze keer schreef de Tesla-baas een technosong over NFT's met de lyrics 'NFT, for your vanity. Computers never sleep, it's verified, it's guaranteed'. De man kreeg er vrijwel meteen een miljoen dollar voor aangeboden, maar besloot uiteindelijk de song niet te verkopen omdat 'het niet juist voelde'.