De meest bizarre truecrimehit van het moment.

Eerder deze maand verscheen op Netflix The Tinder Swindler, een truecrimedocu van de makers van het al even verbazingwekkende Don't F**k with Cats. Deze keer proberen ze de wanpraktijken van Shimon Hayut te ontrafelen, een oplichter die enkele jaren geleden door Europa trok onder de naam Simon Leviev. Hij deed zich voor als zoon van een Russisch-Israëlische diamantmogul om zo via Tinder vrouwen te verleiden. Eerst overlaadde hij zijn slachtoffers met liefdevolle aandacht en decadente uitstapjes met zijn privéjet, vervolgens vroeg hij om hem grote sommen geld te lenen om zich te beschermen tegen louche vijanden in de diamantsector. Naar schatting heeft hij op die manier verschillende vrouwen in totaal zo'n tien miljoen dollar afgetroggeld. Catch Me If You Can, maar dan op Tinder. The Tinder Swindler laat drie van zijn slachtoffers hun hallucinante verhaal doen. Cecilie Fjellhøy mocht na de eerste date meteen mee op zakenreis en was van plan met Leviev te gaan samenwonen toen ze ontdekte dat hij er met haar geld vandoor was. Pernilla Sjoholm reisde een zomer met hem mee door Europa. En Ayleen Charlotte besloot hem na een relatie van een dik jaar als wraak zélf op te lichten. De details gaan we niet verklappen, maar één spoiler kunnen we alvast kwijt: The Tinder Swindler krijgt geen happy end. Met de hulp van zijn slachtoffers en een uitgebreid artikel in een Noorse krant werd Leviev veroordeeld tot vijftien maanden cel, maar na vijf maanden was hij alweer op vrije voeten en startte hij een consultingbedrijf dat 'business and personal success workshops' aanbiedt. Veel klanten zal hij niet meer over de vloer krijgen. The Tinder Swindler is intussen een drukbekeken fenomeen geworden en dat lijkt gevolgen te hebben. Tinder bevestigde dat Leviev voorgoed van de app werd verbannen, net als van andere datingapps zoals Match, Plenty of Fish en OkCupid. De slachtoffers zijn op vraag van kijkers een crowdfunding gestart om hun schulden af te lossen. Leviev heeft intussen zijn Instagram verwijderd, nadat hij eerst nog alles heeft ontkend, zijn volgers 'voor alle steun' bedankt heeft en gevraagd heeft om de hashtag #SimonTruth te gebruiken. The Tinder Swindler heeft zo'n grote impact dat zelfs Vincent Van Quickenborne zich genoodzaakt zag om te waarschuwen voor oplichters op datingapps. Dan weet je dat het menens is. Een nieuwe Netflix-reeks, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Anna Delvey, een jonge meesteroplichter die de elite van New York jarenlang liet geloven dat ze een steenrijke Duitse erfgename was en uiteindelijk tot een gevangenisstraf veroordeeld werd. Eveneens te zien op Netflix: een driedelige truecrimedocu over de Britse oplichter Robert Hendy-Freegard, die een koppel wijsmaakte dat hij een undercoveragent van de Britse inlichtingendienst MI5 was en hen vervolgens tien jaar lang 'in bescherming' nam. Radiopresentatrice Kirat Assi ontmoette op Facebook een knappe cardioloog, begon een virtuele relatie met hem en werd het slachtoffer van een acht jaar durende catfishfraude. In de podcast Sweet Bobby doet ze zelf haar verhaal. Een Netflix-docu over een scam die we ons allemaal herinneren: in 2017 vond Fyre Festival plaats, een Amerikaans festival voor influencers, modellen en fils à papa op de Bahama's dat uitmondde in een grandioze flop en dito pr-nachtmerrie. - Die waarschuwing van Vincent Van Quickenborne kwam er niet zomaar: in ons land werden vorig jaar 1.781 meldingen van frauduleuze internetvriendschappen gemaakt. - Om onduidelijke redenen heeft rapper French Montana een selfie met Simon Leviev, die hij op Instagram deelde met het bijschrift 'I can't believe I met the swindler'. Niet per se iets om mee uit te pakken. - Volgens celebritywebsite TMZ probeert Leviev momenteel zijn eigen datingprogramma rond te krijgen. Dat klinkt als een héél slecht idee.