PewDiePie erkent dat hij niet meer de grootste youtuber is... en wordt zo weer de grootste

Na een maandenlange strijd met het Indiase kanaal T-Series heeft de Zweedse gamer en satiricus het verlies van zijn koppositie erkend met een cynische video.

Congratulations, zo heet de video waarmee Felix Kjellberg, de echte naam van PewDiePie, erkende dat hij niet langer het populairste YouTube-kanaal heeft. Die positie was op het moment dat het cynische liedje uitkwam voor T-Series, een Indiaas label dat dat aan een niet-aflatend tempo vrolijke, entertainende Bollywood-clips uitspuwt en momenteel zo'n acht miljoen abonnees meer heeft dan PewDiePie, een Zweed die sinds 2013 aan kop stond en furore maakte met vooral gamecommentaar en satire. Opvallend: door het succes van Congratulations nam PewDiePie de koppositie weer over van T-Series

In zijn 'felicitatie', een cynisch lied waarin T-Series en zijn voorzitter Bhushkan Kumar door het slijk worden gehaald, haalt Kjellberg onder meer een artikel aan uit de Indiase krant Times of India, staat dat er onderzoek loopt naar Kumar wegens mogelijke grootscheepse belastingontduiking. Ook beschuldigt de 29-jarige youtuber de mastodont ervan hem een officiële juridische brief te hebben gestuurd na zijn vorige diss track over T-Series, Bitch Lasagna. De youtuber verwijst verder naar de beginjaren van T-Series, toen Kumar zijn kost zou hebben verdiend met muziekpiraterij, en naar de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die in oktober tegen Kumar opdoken.

Ook op de vele incidenten rond zijn eigen persoon komt hij terug. PewDiePie heeft namelijk een geschiedenis van grove grappen over onder anderen joden, waarvoor hij heel wat kritiek kreeg. In Congratulations lacht hij er doodleuk mee. 'I'll take on all the world for you, I'm a heavy hitter / 'Bout to cause a genocide so you can call me Hi--', zingt hij, de naam van Hitler net niet uitsprekend.

De video is een hoogtepunt van een internetgevecht van ruim zeven maanden tussen de fans van PewDiePie en T-Series, een strijd die voor veel internetgebruikers symbool staat voor hoe grote bedrijven als T-Series gaandeweg het internet overnemen ten nadele van onafhankelijke, individuele makers als PewDiePie. 'Subscribe to PewDiePie' werd gaandeweg een meme, waarbij fans steeds uitzinniger stunts opzetten. Er is een billboard op Times Square afgehuurd ter promotie van PewDiePie. Een fan zou 50.000 printers gehackt hebben om 'Subscribe to PewDiePie' uit te printen. Op de recentste Super Bowl slaagden vijf jongens erin om met de boodschap 'Sub 2 PewDiePie' op hun T-shirts in beeld te komen.