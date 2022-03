Anton De Boes blikt in zijn nieuwe single Try A Little Harder terug op zijn klungelige tienerjaren, waarin 'wil je het aan met mij' aanvoelde als een zwaar pleidooi.

Wat voor Philemon eerst slechts een verwerpelijke poging tot een lied was, vond vijf jaar later toch zijn weg terug naar de studio. Met een sound die je op het indierockspectrum tussen Elliott Smith en Grandaddy kan plaatsen en een refrein met veel neuriepotentieel bleek de vijf jaar oude melodie van Try A Little Harder toch het opdelven waard te zijn. 'Het deuntje bleef door mijn hoofd spoken, dus haalde ik het nummer nog eens van onder het stof. Toen heb ik er op één avond tijd, in tegenstelling tot mijn gangbare manier van werken, een nieuwe tekst op geschreven', vertelt Anton.

Try A Little Harder is de meest verhalende tekst van de zanger tot nu toe en brengt ons terug naar een fase die zowat elke tiener meemaakte. 'Het gaat over een puber die op zijn eerste schoolfuif met knikkende knieën het meisje aanspreekt waar hij smoorverliefd op is. Terwijl hij haar benadert, loopt er het een en ander mis. Nu, jaren later, wil ik dat puberaal ventje even zeggen dat hij gewoon wat harder moet proberen, omdat het achteraf gezien zo weinig voorstelt', legt de zanger uit. 'Ik heb het lied zelf geschreven, dus ik herken mezelf er natuurlijk in. Als nerveuze tiener, veel te smal en met beginnende snor en puisten, lijkt de wereld zo klein en voelt dat ene gesprek aan als je allergrootste obstakel, terwijl het nu eerder twee keer niets voorstelt.'

'My soon to be divorcee', klinkt het in Try A Little Harder. Dat lijkt nogal tegenstrijdig te zijn met de jeugdige hartstocht van het hoofdpersonage, maar de zanger bedoelt het cynisch. Hij haalde inspiratie bij een sketch van Hugo Matthysen, waarin hij 'Ik zit hier met mijn toekomstige ex' uitspreekt. 'Je denkt als tiener dat je de liefde van je leven daar op de dansvloer ziet staan, terwijl dat in de meeste gevallen toch anders uitdraait. Ik ben op dat vlak geen nihilist, maar bij mij zijn jeugdliefdes toch niet overeind gebleven', aldus Philemon.

Stront scheppen

Evenveel klungeligheid en gêne weerspiegelt Philemon in zijn videoclip, waarvoor hij samenwerkte met Florijn Vanduyse. Een van de eerste beelden uit de geanimeerde video bevat een trieste clown en een uitwerpsel dat minstens van een olifant of tien moet zijn. Al snel wordt duidelijk dat de clown grotere ambities heeft in het circus, maar gewoon niet hard genoeg probeert. 'De video toont het verhaal van een circusmedewerker die niet om een job als artiest durft vragen en daarom enkel ticketjes mag knippen en stront mag scheppen,' legt de zanger uit. 'De link met de tekst is de gedeelde klungeligheid tussen de clown en de puber.'

Die inspiratie vond de zanger bij een stukje uit zijn eigen leven. 'De eerste job die ik had, was bij een circus in Gent. Ik kwam terecht in een wereld die ik niet kende, want ik was muzikant en geen circusartiest. Mijn job daar was dus puur administratief. Vandaar ook de overduidelijke keuze om voor een geanimeerde clip te kiezen, ik kan enkel jongleren en dat zou na twee minuten toch best saai worden (lacht).'

Minder barok, meer synth

Met Try A Little Harder en de rest van zijn aankomende ep, toont Philemon dat hij als artiest een stevige groei maakte. 'Ik heb bewuste keuzes gemaakt om mijn ep te differentiëren van mijn vorige muziek. Nu klinkt het minder bombastisch, minder barok-achtig. Daarbij werd de synthesizer een hoofdinstrument in de nummers. Misschien is dat de signature sound van de ep, maar ik hoop toch dat vooral mijn melodieën en stem de nummers overeind houden en het publiek bijblijven'. Mocht zijn publiek het daar - tegen onze verwachtingen in - niet mee eens zijn zal Philemon gewoon wat harder moeten proberen

Try A Little Harder komt op 23/3 uit.

