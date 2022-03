Vertrouwend op intuïtie maakte Wolf Vanwymeersch een nostalgisch alt-rock nummer dat terugkijkt naar zijn warme en zorgeloze kinderjaren. 'Ik denk graag terug aan onbezorgdheid, een gevoel dat zijn dromerigheid wat verliest bij het volwassen worden.'

The Hog, de nieuwste single van Wolf Vanwymeersch, gaat over nostalgie. Niet naar een boerderijverhaal, wat de titel misschien wel doet vermoeden, maar naar Wolfs warme jonge jaren. 'Het nummer is een soort romantische beschouwing van mijn jeugd. Het gaat over het gevoel dat alles kan en mag zonder beperking in tijd', legt Wolf uit. 'De titel verwijst naar de naam van mijn effectpedaal, die ik in de tijd van het schrijfproces net had gekocht en die in het refrein erg aanwezig is. Daarnaast ben ik opgegroeid in Aalter, een rurale plek met veel bos, dus de titel wekte wel de juiste vibe op.'

Toevalligheid

Pablo, Stevie, Jessica en the girl with no hands lijken een belangrijk deel uit te maken van Wolfs nostalgische herinneringen, maar zijn toch louter verzonnen personages. 'Eigenlijk vond ik dat gewoon grappige namen die sonisch goed in de melodie pasten,' aldus Wolf. 'Het meisje zonder handen is een sprookje. Ik zie het als een abstracte verwijzing naar mijn jeugd, hoewel ik zo'n honderd keer probeerde om dat stukje tekst te vervangen'.

Nog zulke abstracte knikjes vinden we in de zin 'When 6 was 9', wat rechtstreeks verbinding maakt met het bijna gelijknamige nummer van Jimmy Hendrickx. De zanger legt uit: 'Refereren naar dingen die ik zelf apprecieer, vind ik erg leuk. Jimi's lied gaat over vrijheid, het ongeremde, the sky is the limit. Voor mij past dat perfect in het thema van nostalgie, maar zonder uitleg zullen luisteraars dat misschien niet begrijpen. Juist dat vind ik zo plezant, het geeft een extra lading aan het nummer'.

Ook de betekenis van de videoclip is voor kijkers eerder moeilijk te achterhalen, maar dat blijkt voor Wolf zelf net zo te zijn. 'Eerst wilde ik de video in een school opnemen, maar door tijdsgebrek en praktische moeilijkheden bleven we bij het allersimpelste idee: mezelf in de studio, met gitaar en een spotlamp. Het is niet het meest romantische idee, ook niet het origineelste, maar mijn team en ik gingen voor de ingeving van het moment. We houden erg van zulke toevalligheden en die laten we meestal ook toe. Onze intuïtie is slimmer dan ons denkvermogen. Met intuïtie worden mijn nummers veel rijker dan met een weloverwogen concept.

Solo

Vanwymeersch speelde lange tijd bij bands, maar wist dankzij de lockdown eindelijk tijd te vinden voor zijn soloproject. 'Ik wilde al lang een singer-songwriter plaat maken met rustigere liedjes dan deze die mijn bands maakten. Helaas vliegt de tijd en stelde ik het door onzekerheid uit. De lockdown gaf me dan geen andere keuze dan er toch in te vliegen, want ik wilde niet bij de pakken blijven neerzitten', aldus Wolf.

The Hog was oorspronkelijk een nummer dat Vanwymeersch bijna tien jaar geleden met zijn ex-band schreef. Hij slaagde er niet in de warme nostalgie in de kille stijl van de band te verwerken, waardoor het nummer in de kast belandde. 'Ik wist meteen dat ik The Hog in mijn soloproject wilde implementeren. Met wat kleine veranderingen werd het een lied dat perfect bij mijn stijl paste. De effectpedaal waarmee ik het maakte, klinkt gevoelig en weemoedig en die sound klikt volledig met het nostalgische gevoel waar ik naartoe wilde.'

De ep van Wolf Vanwymeersch komt 6/5 uit. Hij staat 21/5 op het Ik Zie U Graag Festival in Breda.

The Hog, de nieuwste single van Wolf Vanwymeersch, gaat over nostalgie. Niet naar een boerderijverhaal, wat de titel misschien wel doet vermoeden, maar naar Wolfs warme jonge jaren. 'Het nummer is een soort romantische beschouwing van mijn jeugd. Het gaat over het gevoel dat alles kan en mag zonder beperking in tijd', legt Wolf uit. 'De titel verwijst naar de naam van mijn effectpedaal, die ik in de tijd van het schrijfproces net had gekocht en die in het refrein erg aanwezig is. Daarnaast ben ik opgegroeid in Aalter, een rurale plek met veel bos, dus de titel wekte wel de juiste vibe op.'Toevalligheid Pablo, Stevie, Jessica en the girl with no hands lijken een belangrijk deel uit te maken van Wolfs nostalgische herinneringen, maar zijn toch louter verzonnen personages. 'Eigenlijk vond ik dat gewoon grappige namen die sonisch goed in de melodie pasten,' aldus Wolf. 'Het meisje zonder handen is een sprookje. Ik zie het als een abstracte verwijzing naar mijn jeugd, hoewel ik zo'n honderd keer probeerde om dat stukje tekst te vervangen'.Nog zulke abstracte knikjes vinden we in de zin 'When 6 was 9', wat rechtstreeks verbinding maakt met het bijna gelijknamige nummer van Jimmy Hendrickx. De zanger legt uit: 'Refereren naar dingen die ik zelf apprecieer, vind ik erg leuk. Jimi's lied gaat over vrijheid, het ongeremde, the sky is the limit. Voor mij past dat perfect in het thema van nostalgie, maar zonder uitleg zullen luisteraars dat misschien niet begrijpen. Juist dat vind ik zo plezant, het geeft een extra lading aan het nummer'.Ook de betekenis van de videoclip is voor kijkers eerder moeilijk te achterhalen, maar dat blijkt voor Wolf zelf net zo te zijn. 'Eerst wilde ik de video in een school opnemen, maar door tijdsgebrek en praktische moeilijkheden bleven we bij het allersimpelste idee: mezelf in de studio, met gitaar en een spotlamp. Het is niet het meest romantische idee, ook niet het origineelste, maar mijn team en ik gingen voor de ingeving van het moment. We houden erg van zulke toevalligheden en die laten we meestal ook toe. Onze intuïtie is slimmer dan ons denkvermogen. Met intuïtie worden mijn nummers veel rijker dan met een weloverwogen concept. SoloVanwymeersch speelde lange tijd bij bands, maar wist dankzij de lockdown eindelijk tijd te vinden voor zijn soloproject. 'Ik wilde al lang een singer-songwriter plaat maken met rustigere liedjes dan deze die mijn bands maakten. Helaas vliegt de tijd en stelde ik het door onzekerheid uit. De lockdown gaf me dan geen andere keuze dan er toch in te vliegen, want ik wilde niet bij de pakken blijven neerzitten', aldus Wolf. The Hog was oorspronkelijk een nummer dat Vanwymeersch bijna tien jaar geleden met zijn ex-band schreef. Hij slaagde er niet in de warme nostalgie in de kille stijl van de band te verwerken, waardoor het nummer in de kast belandde. 'Ik wist meteen dat ik The Hog in mijn soloproject wilde implementeren. Met wat kleine veranderingen werd het een lied dat perfect bij mijn stijl paste. De effectpedaal waarmee ik het maakte, klinkt gevoelig en weemoedig en die sound klikt volledig met het nostalgische gevoel waar ik naartoe wilde.'