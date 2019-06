Twee Nederlandse broers organiseren de Olympische Knikkerspelen op YouTube. Een deal met de grote Amerikaanse sportzender ESPN ligt in het verschiet.

Nostalgie, competitie, een goed verhaal, wat ASMR en de bewondering die u stiekem koestert voor de modeltreintjes in de kelder van nonkel Luc: tot daar de succesformule van de Marblelympics. De Olympische Spelen voor knikkers dus, met professionele commentaar en in een stadion vol knikkersupporters mét spandoekjes, die uiteraard in bedwang worden gehouden door knikkerbodyguards. De ...