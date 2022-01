Op dit moment is 'the fastest rising song' op Spotify de single Light Switch van Charlie Puth. Die zanger was even uit de aandacht verdwenen, nu dankt hij zijn comeback minstens even hard aan zijn charmante TikToks als aan zijn aanstekelijke songwriting

Aangezien See You Again-zanger Charlie Puth zijn laatste album Voicenotes, gekend van de hits Attention en How long, dateert uit 2018 kunnen we met Light Switch en het aankomende album Charlie van een comeback spreken. Maar comebacks zijn gevaarlijk. Dat bewees Katy Perry recentelijk nog met haar langverwachte, maar geflopte album Smile. Daarmee verkocht ze in de eerste week slechts 50.000 stuks, in tegenstelling tot Prism, waarvan ze er 286.000 verkocht. Een nachtmerrie voor elke artiest, die Charlie op handige wijze vermeed. Afgelopen zomer postte de zanger een TikTok waarin hij stukje voor stukje een beginsel voor Light Switch maakte. 'What if there was a song that sounded like this', zo begint hij zijn TikTok. Veel poepoepa's, dum tss dum tss dada's en het geluid van een effectieve lichtknop later, et voilà; Light Switch was geboren. Wellicht ging het proces er in de realiteit anders aan toe, maar de TikTok viel in de smaak en werd maar liefst 71.4 miljoen keer bekeken.Een voorbereide en memorabele comebackOndertussen heeft de zanger zich het format meester gemaakt. Hij verzint een ritme, een melodie en loopt als een gek rond in zijn huis om bruikbare geluiden te vinden. Ook laat Puth zijn charmante sulligheid de vrije loop door enthousiast mee te dansen op zijn eigen creaties. Hier en daar zal je zelfs enkele suggesties van volgers terugvinden in het album. 'This is a sound for Charlie Puth', zegt een TikTokster terwijl ze tegen een buis tikt. En jawel, de zanger wist het geluid te integreren in een lied. Op die manier betrekt Charlie Puth al maanden miljoenen mensen in het proces van zijn nieuwe album en zijn comeback en creëerde hij een verlangen bij dat publiek om het resultaat te horen. Een zeer slimme zet van Puth. Voor hem dus geen geflopte, maar een memorabele comeback.Tussen de TikToks waarin hij muziek schrijft en produceert door, bewijst de zanger ook geregeld dat hij de afgelopen vier jaar niet heeft stilgezeten. Hij is misschien even verdwenen uit het publieke oog, maar niet uit de industrie. Zo toont hij aan de hand van demo's en muzikale intermezzo's onder welke muziek van andere artiesten zijn naam staat. Het bekendste en recentste voorbeeld hiervan is Stay van The Kid LAROI en Justin Bieber, maar ook Harleys in Hawai van Katy Perry. Daarnaast toont hij zich nog even een soort 21e-eeuwse Mozart door zich uit te sloven met zijn perfect pitch. Dieren-, toilet- en zelfs bedgeluiden ontsnappen niet aan een 'that's an F sharp' of dergelijke van zijn muzikale oor. Charlie op de for you pageDe net-niet-vergeten zanger haalt dus alles uit de kast om zijn relevantie in de muziekwereld en zijn talent te bewijzen aan de nieuwe jongeren op TikTok. En met succes, want het aantal parodieën en verwijzingen naar de zanger is alomtegenwoordig op de meeste for you pages, de tijdlijn van TikTok. Wanneer hij dan uitzonderlijk eens negatieve commentaar krijgt, springen fans en andere artiesten zoals Billie Eilish meteen in de bres. 'And what do you do all day', zegt ze dan wanneer producer Benny Blanco zijn commentaar op Puth uit.Charlie Puth is niet de enige die geregeld een making of deelt met zijn fans, zulke video's zijn geen nieuws onder de zon. Zo zie je op Youtube bijvoorbeeld hoe Ariana Grande haar harmonieën van het mooie positions maakte, of hoe Måneskin de Mamma Mia-clip in elkaar stak. Ook Lil Nas X laat op TikTok zien hoe hij van een foutmeldingsgeluid een lied maakt en op diezelfde app liet zelfs Abba ons even piepen in de making of van hun album. Maar niemand is ooit zo transparant geweest als Charlie. Hij deelt alles. Zelfs wanneer hij in de douche zit en een melodie bedenkt, neemt hij alsnog zijn gsm bij de hand om zijn nieuw idee als de wiedeweerga te delen met zijn volgers. Hij geeft zijn fans het gevoel alsof ze bij hem in de studio zitten en deel uitmaken van zijn album. Dankzij de nieuwsgierigheid die hij met zijn TikToks creëerde, geniet Charlie nu van een comeback van jewelste. Meer dan marketingDat er onder die TikToks een stukje marketing schuilt, valt niet te ontkennen. Elke artiest gebruikt de kracht van sociale media wel eens om wat extra streams en meer blootstelling te verkrijgen. Maar lag zijn succesvolle comeback dan volledig in handen van TikTok? Neen. Ten eerste vinkt Light Switch alle elementen van een hit af: een vrolijke popbeat, een aantrekkelijke stem en een simpele tekst die zelfs de bomma kan meezingen in de auto. Daarbovenop verloor Charlie is zijn vier jaar durende pauze niet al te veel maandelijkse luisteraars op Spotify. Miljoenen popfanaten bleven Charlies hits beluisteren, ook al verdween hij even van het podium. De bevestiging dat het publiek Light Switch effectief goed vindt, zie je op Billboard's scorebord voor favoriete lied van de week, waar Puth 46% van de stemmen behaalde en de eerste plaats veroverde.In een interview met Vogue zegt Charlie: 'Wat ik het leukste vind aan TikTok is hoe mensen dingen interpreteren. Je geeft hen iets en ze nemen het en remixen het. Ik hou ervan om mijn kijkers te voeden op TikTok (...) Als ze zich betrokken voelen met het lied vanaf het begin gaan ze zich ermee verbonden voelen.' Hij vond op TikTok dus niet enkel een marketingplatform, maar ook inspiratie van en een connectie met zijn kijkers. Of de rest van het album Charlie ook zo goed scoort als Light Switch is nog even afwachten.