In augustus 1991 ging de allereerste website online. Om dat te vieren surfen we deze zomer langs de vreemdste exemplaren die sindsdien zijn gemaakt. Deze week: God Hates Shrimp.

Waarom protesteren tegen het homohuwelijk, maar niet tegen visrestaurants? Het is een vraag die zelden wordt gesteld. Onterecht, vindt God Hates Shrimp. Die website probeert u al zeventien jaar lang te overtuigen van het feit dat God garnalen haat. Dat is minder vergezocht dan het klinkt: volgens het Bijbelboek Leviticus zijn zeedieren zonder schubben of vinnen een gruwel en is het eten ervan dus een zonde. Net als het dragen van gemengde stoffen en het zaaien van verschillende soorten zaad op één akker. Regels die de doorsneechristen aan zijn laars lapt. God Hates Shrimp gaat behoorlijk ver in het etaleren van zijn afkeer voor kreeftachtigen. Zo vindt u er naast garnaalgerelateerde Bijbelpassages ook foto's van 'dappere, godvrezende zielen die hun stem laten horen over de gruwel die garnalen eten is' en downloadbare posters met boodschappen als 'Toen Jezus stierf voor uw zonden droeg hij een doornenkroon, geen kreeftslabbetje'. Daarnaast probeert God Hates Shrimp ook offline zijn boodschap te verspreiden. Aanhangers van de beweging organiseren geregeld protesten tegen 'hypocriete garnaaleters die zichzelf christenen noemen' bij visrestaurants en tijdens homofobe protesten. Er is antigarnaalmerchandise. En in 2015 dient de site zelfs het wetsvoorstel Shellfish Suppression Act in met als doel schaal- en schelpdieren te verbieden in de staat Californië. Mocht u er nog aan twijfelen: God Hates Shrimp is satire, bedacht door de activist Joe Decker en bedoeld om de spot te drijven met de dubbele standaard van heel wat christenen en homofobe predikers zoals Fred Phelps, bekend van de omstreden Westboro Baptist Church en de al even omstreden slogan God Hates F*gs. Desondanks zagen sommige conservatieve christenen zich genoodzaakt om te betogen dat garnalen, in tegenstelling tot homoseksualiteit, wel oké zijn, met artikels als Haat God echt garnalen? en Waarom garnalen eten niet hetzelfde is als homoseksualiteit tot gevolg. Opiniestukken die vreemd genoeg géén satire zijn. Het internet is een verwarrende plek.