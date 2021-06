Waarom TikTokkers massaal naar hun arm wijzen.

Na de dab, de floss en een resem andere blitse bewegingen, heeft de jeugd een nieuwe lijfelijke codetaal bedacht. De kans bestaat dat u ze uw kinderen, TikTokkers of enkele willekeurige hangjongeren al hebt zien uitvoeren: de Ice In My Veins-pose, ook wel bekend als Het TikTok-Arm-Ding. Daarbij wijzen mensen met hun wijs- en middelvinger naar hun andere, naar beneden hangende arm. Een beetje alsof ze hun hartslag willen meten. Of hun arm onder schot houden. Indien u een dertigplusser zonder kinderen of TikTok bent, maar het gebaar tóch kent: dat zou best kunnen. In de sportwereld gaat het namelijk al langer mee, zij het met een ietwat andere betekenis. De pose werd gepopulariseerd door NBA-speler D'Angelo Russell, die tijdens wedstrijden probeert aan te tonen dat hij 'ijs door zijn aderen heeft stromen' en zelfs in de meest bloedstollende omstandigheden koelbloedig kan blijven. Later begonnen ook andere sporters de zogenaamde 'Ice In My Veins'over te nemen. Niemand lijkt te weten waarom, maar eerder dit jaar kreeg het gebaar een tweede leven op TikTok. Aanvankelijk als onderdeel van enkele andere TikTok-trends (de Hayloft- en de Sheesh-trend, voor de kenners), maar intussen is het een trend op zich geworden. Al heerst er over de precieze betekenis ervan nog steeds enige verwarring. Terwijl sommige tiktokkers net als Russell naar hun ijzige aders verwijzen, willen anderen vooral aantonen dat ze de waarheid spreken en helemaal zichzelf zijn. Vaak wordt de pose dan ook voorafgegaan door een persoonlijke onthulling van de uitvoerders, bijvoorbeeld dat ze nog maagd zijn, agressieproblemen hebben of aanhangers van het communisme zijn. U hoeft zich dus niet per se zorgen te maken wanneer minderjarigen gebaren dat ze zich in de arm zullen schieten. 1 Het OK-symboolMogen we u er nog eens vriendelijk op wijzen dat het OK-symbool niet alleen betekent dat iets 'pico bello' is? Twee jaar geleden werd het handgebaar erkend als haatsymbool, nadat racisten het hadden geclaimd als white power-symbool. Denk dus twee keer na vooraleer u bij uw favoriete Italiaans restaurant poseert met een pasta carbonara. Minder problematisch, maar de kans bestaat dat de kids niet eens begrijpen wat u aan het doen bent. Een tiktokkende vader vroeg zijn kinderen om te doen alsof ze telefoneerden. In plaats van hun pink en wijsvinger uit te steken, lange tijd het universele handgebaar voor telefoneren, hielden ze hun vlakke hand tegen hun hoofd. Waren wij even niet goed van. Gebaseerd op de gelijknamige emoji waarbij twee uitgestoken wijsvingers elkaar raken. Tiktokkers maken deze beweging om aan te tonen dat ze verlegen, nerveus of terughoudend zijn, al dan niet op een flirterige manier. U mag dit gebaar dus gebruiken, maar spring er voorzichtig mee om. In de foute context bent u een creepy verleider. Het is 2021. - D'Angelo Russell gaf in een interview met GQ toelichting bij zijn gebaar: 'Mijn vader zei altijd dat je voorbereid moet zijn op belangrijke momenten en ijs in je aderen moet hebben. Gevoelens zijn uit den boze.'- Mocht u nog een gepaste soundtrack zoeken, dan raden wij u het nummer Ice in My Veins (Sheesh) van rapper en youtuber GameboyJones aan: 'I got that ice in my veins, ya/ Ain't no one colder/ Ya boy is so polar.'- Wij vragen ons vooral af wanneer Theo Francken zich na de floss ook aan deze pose waagt.