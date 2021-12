In een vreemde hoek van het internet kunt u kasten van kerels aantreffen die onzekere mannen bizarre (en nogal vrouwonvriendelijke) adviezen geven omtrent daten en mannelijkheid. Een portret van de Youtube-alfamannetjes.

Wie de gemiddelde VTM-reportage wel kan smaken, herinnert zich Trim misschien nog. Zes jaar gelden bracht Catherine Moerkerke in haar programma Moerkerke en de Mannen een bezoekje aan Trim, een verlegen jongeman die op zoek was naar een vriendin. Zijn methodes waren nogal onorthodox te noemen: overdag ging hij rondslenteren in de straten van Leuven om elke aantrekkelijke vrouw aan te spreken met vragen als 'hey, weet jij waar het station is? Om eerlijk te zijn moet ik helemaal niet naar het station, maar ik zocht gewoon een reden om met jou te beginnen praten.' De vrouwen in kwestie voelden zich uiteraard niet meteen op hun gemak.

De reportage kon heel makkelijk onder 'pijnlijke uitlachtelevisie' geklasseerd worden, met de onzekere Trim als clou van de mop, maar er werd ook een heel boeiende 'subcultuur' blootgelegd. Dat willekeurige vrouwen aanspreken terwijl ze met hun alledaagse dingen bezig zijn niet de beste versiertruc is, werd hem niet verteld. Integendeel, hij volgde cursussen bij andere mannen die hem dat net aanleerden en zijn gedrag aanspoorden. In de reportage zien we hoe Trim optrekt met een man die zichzelf 'Dokter Safari' noemt, en hoe ze dagelijks tientallen vrouwen gaan aanspreken terwijl ze een verborgen camera meenemen om achteraf die beelden te herbekijken en elk detail te analyseren, om te beslissen hoe ze de volgende keer nog verleidelijker uit de hoek konden komen. Die techniek heet 'cold approach' en er zit een kwantitatieve filosofie achter. Als je honderd vrouwen aanspreekt, moet er toch wel minstens één zijn die je haar nummer geeft? Bovendien bouw je door constant afgewezen te worden een schild op, waardoor je zelfverzekerder wordt en toekomstige afwijzingen je niet meer raken. Dat een succesratio van 1% betekent dat het absoluut geen effectieve methode is, lijken ze nooit te beseffen, en aan de vele vrouwen die ze in ongemakkelijke posities plaatsen denken ze al helemaal niet.U zou misschien denken dat hierboven een nichefenomeen beschreven wordt. Helaas is niets minder waar. Op straat zult u misschien niet snel een Dokter Safari tegenkomen, maar wie weet waar te zoeken vindt op Youtube talloze spierbundels die onzekere mannen van slecht advies voorzien. Welkom in de wondere wereld van de Youtube alfamannetjes.WolventheorieEen terugkerend thema in het wereldje is dat van de mannelijke rangorde. Mannen moeten stoer, sterk en viriel zijn. Mannen moeten alfa zijn.Het concept van het alfamannetje komt uit onderzoek dat op wolven werd gedaan. De populairste referentie is het boek The Wolf: Ecology and Behavior of an Endangered Species van Dave Mech uit 1970 geldt hier als populairste referentie. Mech observeerde hoe wolven een bepaalde rangorde hadden, waarin de sterkste wolf de leider of het alfamannetje werd, en deze positie kreeg door te vechten en zijn dominantie te uiten. Zwakkere wolven die lager in de rangorde kwamen kregen een andere Griekse letter toegewezen die verder in het alfabet kwam.Kleine kanttekening: twintig jaar later noemde Mech zijn eigen onderzoek gedateerd. De studie werd enkel uitgevoerd op wolven die in gevangenschap leefden, terwijl roedels in het wild een veel simpelere hiërarchie vertoonden: die van ouder en kind. Bovendien is het een nogal overmoedige assumptie om de sociale hiërarchieën van wolven zomaar op mensen te projecteren. Toch is exact dat wat de zelfverklaarde alfamannetjes gedaan hebben.Ondertussen worden er bijna meer Griekse letters aan mannelijke persoonlijkheidstypes toegewezen dan aan coronavarianten. Zo is een sigmaman bijvoorbeeld enorm slim en onafhankelijk, iemand die zich niet van sociale conventies aantrekt. Een gammaman is dan weer enorm introvert en gevoelig, iemand die over zich heen laat lopen. Betamannen zijn heel relaxed en harde werkers die toch niet in de spotlight komen te staan. Het ideale type, de ultieme vrouwenversierder, is echter de alfaman. Hij is dominant, charismatisch en een geboren leider. Volgens de theorieën vallen alle vrouwen meteen in zweem voor hem.ZelfhulpboekenHet goede nieuws is dat je positie in de hiërarchie niet vanaf je geboorte bepaald wordt. Op Youtube zijn er verschillende kanalen te vinden die je aanleren hoe je de ultieme alfaman kan worden. Neem bijvoorbeeld het kanaal 'Alpha M.', met op moment van schrijven bijna 6,5 miljoen abonnees. Hier vind je een overvloed aan video's van een man genaamd Aaron Marino die allerlei tips geeft aan mannen om mannelijker te worden. Zo zal u er klinkende titels aantreffen als '7 Things "STRONG" Men DO That WEAK Men DON'T!', 'POSE LIKE THIS! (10 Tricks to Look CONFIDENT in EVERY Picture)' en 'GET MORE "BJs"! (7 Ways To Make Her WANT to Go "Downtown" More)'. Zijn meest bekeken video van de afgelopen drie maanden heet '10 Foods Scientifically PROVEN to Make Your "Manhood" BIGGER!'. Het eerste dat u zal opvallen als u zijn video's bekijkt, is dat hij zijn dominantie graag uitoefent door heel hard in de camera te roepen. Een ander, kleiner kanaal is dat van Dave Perrotta, dat gelijkaardige content aanbiedt. Recente video's zijn bijvoorbeeld 'How to talk to ANY GIRL with confidence' en 'How to Unlock Your SECRET POWER with Women'. Dave komt gelukkig rustiger over dan Alpha M, maar zijn tips zijn dezelfde als die van Dokter Safari: wat je ook doet, spreek zo veel mogelijk verschillende vrouwen aan op eender welk moment. Bovendien kan je op Amazon ook zelfhulpboeken van zijn hand vinden. Wij hopen alvast om The Hook Up Handbook, Conversation Casanova of Vibe: How to Naturally Attract Women After College and Dominate Your Twenties niet onder de Kerstboom aan te treffen.Deze Youtubers leggen er graag de nadruk op dat je vooral geen zogenaamde 'nice guy' mag zijn. Als je te vriendelijk bent, kom je zwak over en beland je in de 'friend zone'. Vrouwen willen gedomineerd worden. Als we Alpha M & co moeten geloven toch.How To BeastEen interessant voorbeeld is 'How To Beast', het kanaal van Youtuber David de las Morenas, een Amerikaan met Spaanse roots. Met zijn kanaal haalde David niet zo lang geleden de kaap van een miljoen abonnees. Hij maakt gelijkaardige content als de eerdergenoemde voorbeelden, maar wisselt dat af met luchtigere, lifestyle-achtige vlogs waardoor ze een prima inkijk bieden in het dagelijkse leven van het alfamannetje.Het eerste dat daarbij opvalt is de montage. David wil graag doen uitschijnen dat álles wat hij doet ongelooflijk episch is. Wanneer hij klaar is met eten gooit hij zijn afval in slow motion in de vuilbak. Wanneer hij met de honden gaat wandelen laat hij ze een wedstrijdje tegen elkaar lopen in slow motion. In werkelijk elke video gaat hij naar de fitness en zit hij in slow motion gewichten te heffen. U zou beginnen denken dat het leven van de alfaman vooral heel traag is.Verder drinkt hij meer proteïneshakes dan glazen water en eet hij bijna elke dag ontbijttaco's omdat die helpen bij het kweken van spiermassa. Elke actie in het dagelijkse leven staat in het teken van deze lichaamscultus, en die levensstijl wil hij ook zijn volgers aanpraten. Dit is tenslotte de enige manier om succes bij de vrouwen te hebben.We moeten het hem wel geven, op zichzelf lijken zijn tips om zelfvertrouwen te krijgen alvast wel gewerkt te hebben. Wie op zijn kanaal zijn allereerste video's opzoekt, krijgt een heel andere, nogal sullige David te zien. De zelfverzekerde kleerkast uit zijn recentere content is heel ver te zoeken. Slecht adviesToch raden we niet aan om zijn tips te volgen, want die zijn vaak nogal... raar. Zo vertelt hij bijvoorbeeld dat als je op een feestje bent waar je niemand kent en je je nogal oncomfortabel voelt, je gewoon midden op de dansvloer een paar pushups moet doen om je stoerder te voelen. In meerdere video's begint hij heel slechte freestyle raps af te steken om zijn zelfvertrouwen te boosten en raadt hij zijn fans aan om dezelfde gewoonte te kweken. Om vrouwen te ontmoeten stelt hij voor om minstens om de twee dagen naar de supermarkt te gaan, liefst tussen 16u en 19u omdat er dan het meeste jonge vrouwen alleen aan het winkelen zijn. Ook zijn goede adviezen zijn eerder per ongeluk juist. Zo raadt hij bijvoorbeeld aan om niet te blijven aandringen wanneer een vrouw 'nee' zegt. Niet uit respect voor haar grenzen, maar omdat de kans groter is dat ze je toch aantrekkelijk zal vinden als je even terugtrekt en haar zo doet geloven dat je rekening met haar houdt.In zijn oude filmpjes zien we hem regelmatig samen met bovengenoemde Dave Perrotta - die hij steevast 'The big homie Dave' noemt - de cold approach ofwel de Dokter Safari-techniek toepassen. In heel wat video's filmen ze zichzelf terwijl ze bijvoorbeeld naar een universiteitscampus gaan om daar willekeurige vrouwen aan te spreken. Vaak zien we dat de vrouw zich duidelijk ongemakkelijk voelt, maar toch geeft ze haar nummer, wellicht om snel verder met haar dag te kunnen gaan. De twee mannen zien dit als een gigantisch succes, al krijgen we nooit het vervolg te zien en weten we nooit of ze nu effectief afgesproken hebben. We vermoeden dat ze altijd snel op de blokkeerlijst beland zijn.David en de andere alfamannetjes hebben ook een heel vreemde kijk op hun relaties met vrouwen. Langs de ene kant benadrukken ze altijd dat vrouwen niet op de eerste plaats komen. Je moet jezelf prioriteren, je moet je eigen succes nastreven en je moet vooral voor jezelf aan je lichaam werken. Dat is wat ze expliciet zeggen, maar langs de andere kant lijkt alles wat ze doen in het teken te staan van vrouwelijke validatie. Het nastreven van vrouwen lijkt dan weer niet gemotiveerd te zijn vanuit liefde voor het andere geslacht, maar omdat een hoger aantal bedpartners vooral hun eigen mannelijkheid accentueert. Dat laatste merk je ook aan de manier waarop David op zijn kanaal over vrouwen praat. Hij deelt meerdere tips om toegang te krijgen tot meer 'high quality girls', alsof het een videospelletje is waarin je middels de juiste technieken het volgende level vrijspeelt. Een soort product waarvan je de hoogste gebruikskwaliteit zoekt.Julia Zonder RomeoOpvallend: David heeft sinds enkele jaren ook een vriendin, Julia, die ondertussen zijn verloofde is. Zij wordt nogal opzichtig als 'visueel element' gebruikt in de thumbnails van de video's, en zit regelmatig naast David terwijl hij z'n weinig verheven visie op vrouwen en daten voor de zoveelste keer uit de doeken doet. Een Romeo heeft ze in hem zeker niet gevonden.Echt erg lijkt Julia dat allemaal niet te vinden. Meer nog, in verschillende video's wordt ze ingezet als een soort vertegenwoordiger van het vrouwelijke geslacht en verzekert ze Davids kijkers ervan dat echt wel álle vrouwen het zeker leuk vinden om gedomineerd te worden. Ze wordt ingezet als een soort middel om de uitspraken van David te legitimeren en te doen uitschijnen alsof hij dé code gekraakt heeft die in elke sociale situatie werkt. Daarin schuilt het algemene probleem van How To Beast en andere dergelijke kanalen. Ze schuiven één type mannelijkheid naar voren om een bepaald type vrouw te veroveren, maar presenteren dat als een universele waarheid. Alle mannen moeten het alfa-ideaal nastreven, en wie dat niet doet is een zwakkeling. Het publiek voor deze kanalen lijkt dan ook te bestaan uit onzekere mannen die naar zingeving zoeken, en dat aangereikt krijgen in de vorm van dagelijkse fitnesssessies en het veroveren van zoveel mogelijk vrouwen.Wij raden de wat meer verlegen man vooral aan om zich niet te veel te vergapen aan de Youtube-alfamannetjes en een eigen vorm van zingeving te zoeken, liefst eentje waarbij je niet elke dag vrouwen op hun ongemak stelt.