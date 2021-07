In augustus 1991 ging de allereerste website online. Om dat te vieren surfen we deze zomer langs de vreemdste exemplaren die sindsdien zijn gemaakt. Deze week: Does the Dog Die?

Er zijn zo van die mensen die met een uitgestreken gezicht naar de gortigste exploitationfilms kijken, maar met hun hoofd onder een deken in een emotionele crisis belanden tijdens Marley & Me. Voor die mensen is er Does the Dog Die?, een website die u waarschuwt voor creperende viervoeters in films, series, boeken, games en podcasts. Klinkt misschien ietwat vergezocht, tot u per ongeluk I Am Legend opze...

Er zijn zo van die mensen die met een uitgestreken gezicht naar de gortigste exploitationfilms kijken, maar met hun hoofd onder een deken in een emotionele crisis belanden tijdens Marley & Me. Voor die mensen is er Does the Dog Die?, een website die u waarschuwt voor creperende viervoeters in films, series, boeken, games en podcasts. Klinkt misschien ietwat vergezocht, tot u per ongeluk I Am Legend opzet wanneer u net uw Duitse herder hebt begraven. John Whipple, een Amerikaanse softwareontwikkelaar, begon de site elf jaar geleden op vraag van zijn zus, die het beu was om honden te zien sterven in films. Een sentiment waar wel meer mensen last van blijken te hebben: Does the Dog Die? biedt naar verluidt honderdduizenden gebruikers per maand soelaas. 'Ik vond deze website nadat mijn lief drie Netflix-films op rij had gekozen waarin een hond overlijdt. Het heeft mijn leven veranderd', aldus een dankbare twitteraar. Intussen waarschuwt de website u ook voor andere gevoeligheden. In samenspraak met de gebruikers voegde Whipple de voorbije jaren meer dan zeventig categorieën toe, gaande van racistische scheldwoorden en seksueel misbruik tot bijzonder specifieke triggers zoals beschadigde tanden, scheten, nucleaire explosies en geruïneerde kinderspeeltjes. Al blijft Does the Dog Die? toch vooral dé database voor popcultureel dierenlied. Een verrassend genuanceerde database, trouwens. In Parasite wordt een hond omver geduwd, maar toch krijgt de film complimenten omdat 'alle honden het overleven, en eentje zelfs een lekkere worst eet'. John Wick: Chapter 1 begint dan weer met een dode beagle, maar wordt alsnog als pro-hond gecategoriseerd omdat Keanu Reeves het dier probeert te wreken. (Dat er in de franchise zo'n driehonderd mensen worden vermoord, blijkt bezoekers minder te interesseren.) Eén flagrante vaststelling behoeft daarentegen géén nuance: Wes Anderson is een van de grootste hondenhaters ter wereld. Zelden zo veel dode honden gezien in een filmografie.