Waarom het internet valt voor borduren, hippe oma's en elfjeslooks.

Het internet heeft zo zijn manieren om de quarantaine door te komen. Op TikTok delen jongeren - voornamelijk vrouwen - massaal filmpjes van paddenstoelen, gedroogde bloemen, wapperend linnen, mosterdkleurige omajurken en geiten onder de hashtag #cottagecore. Die nieuwe subcultuur verlangt collectief naar een geromantiseerd plattelandsleven en de bijbehorende simpeler tijden. Een plek waar gevaarlijke virussen, klimaatproblemen, prestatiedruk en de meerderheid van de mannen zich niet durven te begeven. Vergeet hippe feestjes, Fortnite en Netflix-bingepartijen. De hippe cottagecore-aanhanger doet liever aan borduren, brood bakken, confituur maken, pottenbakken en huppelen in een bloemenveld. Al worden die activiteiten dan weer wél op sociale media gedeeld. Little Women anno 2020. Zoiets. In feite bestaat cottagecore al enkele jaren. (Of sinds de negentiende eeuw, afhankelijk van hoe je het bekijkt.) Maar de hype is pas echt ontploft in volle pandemie. Nu iedereen noodgedwongen thuis zit, is een teruggetrokken leven op de boerenbuiten voor veel mensen alleen maar aantrekkelijker geworden. Zeker voor stadsjongeren die het dezer dagen moeten doen met een balkon of een raam dat uitkijkt op de bakstenen muren van de overburen. De Reddit-pagina Your Grandma, but Like, Hip is volledig gewijd aan de subcultuur en telt intussen meer dan elfduizend leden. De hashtag #cottagecore is een dikke 146 miljoen keer bekeken op TikTok en goed voor meer dan tweehonderdduizend berichten op Instagram. Youtubers maken dan weer filmpjes over hoe je je slaapkamer zo cottagecore-vriendelijk mogelijk kunt inrichten of welke make-up je best gebruikt voor een elfjeslook. Met andere woorden: cottagecore palmt stilaan het internet in. 'Why is 'cottagecore' booming?' vroeg The Guardian zich af. Het antwoord: 'Omdat buiten zijn nu het ultieme taboe is.' Sociale isolatie was nog nooit zo hip. - Cottagecore is trouwens verwant aan grandmacore, faeriecore, farmcore en goblincore. Die laatste is dan weer familie van dragoncore. Geen idee wat we ons daarbij moeten voorstellen. - Heel wat cottagecore-adepten raken ietwat gedesillusioneerd wanneer ze effectief het plattelandsleven opzoeken en ontdekken dat de werkelijkheid net iets minder idyllisch is. 'De geitenkak zat niet alleen op de schoenzool van mijn Birkenstocks, maar ook op mijn dijen en het kruis van mijn korte broek', schrijft een aangedane aanhanger in een blogbericht getiteld 'Et tu, cottagecore?'