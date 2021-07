In augustus 1991 ging de allereerste website online. Om dat te vieren surfen we deze zomer langs de vreemdste exemplaren die sindsdien zijn gemaakt. Deze week: Berghaintrainer.

Iedereen die er ooit vol goede moed in de ellenlange wachtrij heeft gestaan, weet dat het vrijwel onmogelijk is om de notoire Berlijnse technotempel Berghain binnen te raken. Zowat elke hoopvolle, ietwat naïeve feestganger wordt er koelbloedig afgewimpeld door de intimiderende buitenwipper Sven Marquardt. Omdat je te enthousiast lijkt, niet genoeg zwart draagt, te dronken of te nuchter bent of te weinig gaten in je oren hebt, bijvoorbeeld. De voorwaarden lijken doorgaans zo arbitrair dat het web intussen volstaat met artikels, YouTube-tutorials, forumdiscussies en opvallend specifieke stappenplannen die je kansen op een entree zouden vergroten. De interactieve website Berghaintrainer van de Duitse ontwerpers Vinzenz Aubry en Fabian Burghardt bespaart je een trip naar Berlijn en een fysieke walk of shame dankzij een pijnlijk realistische simulatie. Nadat je je halfvolle pint op straat hebt achtergelaten, wandel je zo nonchalant mogelijk langs de hekken naar de ingang. Daar word je vervolgens aangestaard door een norse buitenwipper genaamd Sven die je in het Duits enkele schijnbaar simpele vragen stelt zoals: 'Hoe oud ben je?', 'Wie draait er vanavond?', 'Ben je hier al eens eerder geweest?' en 'Zit je aan de drugs?' Daarbij houdt hij niet alleen rekening met je antwoorden, maar ook met je lichaamstaal en emotie. Zo worden je gezicht en je stem via je webcam en microfoon geanalyseerd op woede, verdriet, euforie en verbazing. Uiteindelijk bepaalt Sven of je al dan niet binnen mag. Zo goed als altijd zegt hij 'Vandaag niet'. Ligt het aan ons matig Duits? Hadden we beter wél drugs genomen? Heeft Sven door dat we in onze pyjama achter onze laptop zitten? Niemand die het echt lijkt te weten. (Op Reddit beweert iemand dat je idealiter depressief lijkt en elke vraag zo onverschillig mogelijk beantwoordt. Maar zelfs na acht afwijzingen bleken wij nog steeds te vrolijk.) Net als in het echte leven is Sven een rotzak. En net als in het echte leven voel je je nadien behoorlijk idioot.