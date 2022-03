Met een award voor beste komische actrice, nominaties voor een psychologisch drama en een rol in de opkomende actiefilm Bullet Train lijkt Joey King van alle markten thuis te zijn. Wie is deze 22-jarige actrice?

De Amerikaanse Joey King wist als kind van zeven al dat ze actrice wilde worden. Ze begon haar prille carrière met stemrollen en korte verschijningen in televisieseries zoals The Suite Life of Zack and Cody en CSI. Ook haar filmdebuut situeren we al in 2008, hoewel ze haar eerste grote rol in 2010 ontving met de film Ramona and Beezus. Joey vertolkte aan de zijde van popster Selena Gomez de rol van Ramona, een bengel met een goed hart en even goede fratsen. De prestatie leverde haar al meteen een Young artist award op voor beste jonge actrice onder tien jaar en effende het pad voor een veelbelovende carrière.Komedie in het kushokjeWie even in zijn geheugen graaft, herinnert zich Joey King misschien wel nog vanuit een hoop andere films en series. Zo speelde ze de jonge versie van Talia al Ghul in Batmanfilm The Dark Knight Rises en vertolkte ze in horror-blockbuster The Conjuring de rol van Christine, de jongste inwoonster van het behekste huis. In komedieserie New Girl kreeg ze gedurende één aflevering de hoofdrol van pestkop Brianna en in de romantische klassieker Crazy, Stupid, Love speelde ze Molly, de jonge zus van Emma Stones personage. Na zo'n vijftig rollen, klein en groot, kende King op 19-jarige leeftijd uiteindelijk haar doorbraak in 2018 met The Kissing Booth, waarin ze de hoofdrol van Elle speelde. De film draait om het kushokje dat zij en beste vriend Lee (Joel Courtney) oprichtten ten voordele van hun school, maar evenveel om de ijzersterkte vriendschap van de twee die in het gedrang lijkt te komen wanneer Elle aanpapt met Lees broer en bad boy Noah (Jacob Elordi, ook bekend als Nate uit Euphoria). The Kissing Booth kreeg ondertussen twee vervolgfilms, die minder om het kushokje en meer om Elles relatie en het leven na het middelbaar draaien.King hield niet enkel een relatie met medespeler Jacob Elordi (die ondertussen alweer voorbij is) over aan de filmreeks, maar ook twee awards: de Kids' Choice Award voor favoriete filmactrice en de People's Choice Award voor komedie filmster van 2020. Hoewel het slechts een tienerfilm zonder ingenieus verhaal is, ontving Joey King veel goede reacties. Vooral haar gevoel voor humor en komische timing lijkt in de smaak te vallen. Die ziet u terug in haar vermakelijke gezichtsuitdrukkingen, alsook de flauwe moppen die zonder Joey's inbreng wellicht niet zo goed geland waren. Uitdagende rolTussen de eerste en tweede film van The Kissing Booth toonde Joey King zich van een heel andere kant. De true-crimeserie The Act vertelt het waargebeurde verhaal van Gypsy Blanchard die haar geesteszieke moeder vermoordde, omdat die haar dochter meer dan 20 jaar lang misbruikte met zelfverzonnen ziektes en aandoeningen. De rol van de getraumatiseerde en misbruikte Gypsy zou voor elke actrice een uitdaging zijn, maar King wist een memorabele prestatie neer te zetten. Met kaalgeschoren hoofd, valse tanden en een kinderstem vertolkte ze het tragische leven van Gypsy Blanchard respectvol en accuraat. Iets wat heel wat research en inleving vergt. 'Ik moest zoveel overwegen in elke scène waarin Gypsy speelde. Er was zoveel dat ik wilde overbrengen op camera', vertelt Joey in een podcast met Vanity Fair,' dus ik heb hun documentaire [Mommy Dead and Dearest] wel vijftien keer herbekeken.' Ze werd dankzij de rol genomineerd voor wel vijf prijzen, maar greep telkens net naast de overwinning. Zowel babe als dork Tussen het acteren door ontwikkelde Joey King zich ook als influencer en model. Ze poseert voor merken van Versace tot Givenchy en veroverde al meerdere prestigieuze covers. Haar babe-gehalte is even groot als haar dork-gehalte: ze wisselt haar Hollywood-glamour af met komische filmpjes en authentieke grepen uit haar minder elegante realiteit. Daarnaast zet ze ook haar geëngageerde kantje in de kijker, als ambassadrice van Childrens Healthcare of ATL bijvoorbeeld. Haar verloving met filmregisseur Steven Piet, alsook de content met beste vriendin en zangeres Sabrina Carpenter, maakten de actrice afgelopen maand nog wat populairder op instagram. Sabrina betrok King ook in haar videoclip voor Sue me. Ook Taylor Swift vroeg King om te acteren in de clip van haar nummer Mean, net als Marshmello & YUNGBLUD deden voor Tongue Tied.Hulu-abonnees zagen King afgelopen maand in The In Between, een tienerdrama waarin ze opnieuw een hoofdrol vertolkt. Voor de Belgen is het nog even wachten op de Netflix release. Haar personage Tessa raakt haar grote liefde kwijt in een ongeval en probeert contact te zoeken via paranormale media. Joey krijgt lof voor haar romantische acteerprestaties, die ze teder en intiem neerzet, alsook voor haar debuut als co-producer.Deze zomer komt Bullet Train uit, de verfilming van het gelijknamige Japanse boek. Het verhaal draait rond vijf sluipmoordenaars die aan boord van een trein een gemeenschappelijke missie blijken te hebben. King speelt een van die sluipmoordenaars, de hoofdrollen zijn echter verdeeld onder Brad Pitt en Sandra Bullock. Welke kant van zichzelf King in deze film zal tonen, is nog even afwachten. Nu ze zich in tienerdrama, horror en komedie al sterk bewees, verwachten we dat ook haar actie-acteertalent niet tekortschiet.