Acid kaapt de meeste prijzen weg op de eerste Jamies

Vrijdagavond zijn de eerste Vlaamse online video awards, de Jamies, uitgereikt. Dat gebeurde tijdens een online awardshow vanuit het Kursaal van Oostende. De uitreiking was live te zien via VRT NU en Youtube. Onder meer Acid, Bockie De Rapper en Flo Windey vielen in de prijzen.

© Filmfestival Oostende