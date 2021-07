Op 25 juli wordt een testevenement georganiseerd op de terreinen van Flanders Expo in Gent: Modul'air. De organisatie wil aantonen dat ook dansfeesten veilig kunnen doorgaan, en dat het grootschalig testen van bezoekers de verspreiding van het coronavirus kan tegengaan.

Wie wil deelnemen aan het testevenement moet zich registreren en een ticket kopen. Eens de feestgangers binnen zijn, zullen ze zonder beperking mogen dansen en elkaar aanraken. Het evenement wil gebruik maken van de CST-app die nu al bij reizen wordt gebruikt om een certificaat te downloaden.

Die houdt bij welke mensen volledig gevaccineerd zijn, een negatieve PCR-test kunnen voorleggen of al besmet zijn geweest. 'We kiezen ervoor om ook wie volledig gevaccineerd is een sneltest te laten afnemen, omdat ze drager kunnen zijn van het virus', zegt organisator Gilles De Bruyne.

Testplicht

Ter plaatse worden bezoekers getest in een teststraat waar medisch personeel van het UZ Gent bij alle deelnemers zonder CST-app een sneltest afneemt en waar de bezoeker na 15 minuten resultaat krijgt. Die grootschalige testings op evenementen kunnen in de toekomst misschien helpen om besmettingen vroegtijdig te detecteren.

'Events met testplicht zouden kunnen bijdragen aan het vroegtijdig opsporen van besmettingen', vindt De Bruyne, 'ook bij mensen die geen symptomen vertonen. Het klinkt contradictorisch, maar de organisatie van events zou zo de verspreiding van het virus kunnen helpen indijken.'

Op 25 juli staat een eerste editie van Modul'air geprogrammeerd met namen als Red D en Thang. Elke zondag vanaf augustus belooft de organisatie nationale en internationale artiesten te laten optreden tussen de hallen van Flanders Expo. (Belga)

