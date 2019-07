De Amerikaanse rapper A$AP Rocky moet na een vechtpartij in Zweden langer in de cel blijven. Dat zegt de arrondissementsrechtbank in Stockholm vrijdag, na een zitting achter gesloten deuren.

Het Zweedse gerecht geeft het openbaar ministerie zo meer tijd, zoals het gevraagd had, om zijn vooronderzoek af te sluiten en na te gaan of het de rapper voor de rechter wil dagen. Het parket heeft daarvoor nu tot komende donderdag.

A$AP Rocky zit al twee weken in de cel na een vechtpartij die opgenomen is op video. De rapper werd begin juli opgepakt na een concert, omdat hij de dag ervoor bij de vechtpartij in Stockholm betrokken geweest zou zijn. De muzikant zegt dat hij enkel uit zelfverdediging handelde. Doordat hij in de cel zit, zijn verschillende concerten van de rapper geannuleerd, waaronder shows op het afgelaste Vestiville, Tomorrowland en Dour.

De advocaat van de 30-jarige rapper, Slobodan Jovicic, bekritiseerde de beslissing. 'Diep in mijn hart voel ik dat dit zeer onrechtvaardig is', zei hij. Verder kreeg Rocky de afgelopen weken steun van artiesten als Justin Bieber, Shawn Mendes, G Eazy en Nicki Minaj. Zelfs leden van het Amerikaans Congres kwamen al voor hem op en stelden zich de vragen over de omstandigheden waarin Rocky gevangenzat. Volgens showbizzsite TMZ heeft socialite Kim Kardashian de zaak zelfs aangeklaagd bij Jared Kushner, die er dan weer over sprak met zijn schoonvader en Amerikaans president Donald Trump.