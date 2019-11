Wie is Guy? De grote slokop van de MIA-nominaties. Zeven keer kan Zwangere Guy op 6 februari in de prijzen vallen. Brihang, Balthazar (elk zes nominaties) en Angèle (vijf nominaties) zitten hem op de hielen.

Nederlandstalige muziek en urban, dat lijken de winnende stromingen te zullen worden tijdens de dertiende editie van de Music Industry Awards, die op 6 februari 2020 plaatsvindt in Paleis 12, Brussel. Zwangere Guy is de belichaming van de beide strekkingen, en steekt bijgevolg het grootst aantal nominaties op zak. De Brusselse rapper achter Wie is Guy? en binnenkort ook nog Brutaal maakt kans op zeven MIA's, met behalve die voor beste Nederlandstalig en beste urban ook die voor beste album, beste soloman, beste live-act, beste auteur/componist en beste videoclip.

Nog een Nederlandstalige rapper die het goed doet, is Brihang. Hij kan, net als vaste MIA-klant Balthazar, zes MIA's winnen. Angèle, die dit jaar menige Belgische en Franse arena vulde en met La suite het net iets luxueuzer vervolg op haar succesplaat Brol uitbracht, is vijf keer genomineerd. Haar successingle Tout oublier - een duet met broer Roméo Elvis, die zelf kanshebber is op de MIA's voor soloman en beste videoclip - is in de running om de hit van het jaar te worden. Ook Tourist LeMC (Spiegel), Regi & Milo Meskens (Ordinary) en Dimitri Vegas & Like Mike (Instagram) dingen mee naar die prestigieuze MIA.

Angèle © Belga Image

Verder rijft revelatie en MIA-debutante Charlotte Adigéry drie nominaties binnen - dat zijn er evenveel als Niels Destadsbader en Clouseau - en introduceren de MIA's een nieuwe categorie waarbij de beste producer in de bloemetjes wordt gezet. Stephen en David Dewaele, Jasper Maekelberg, Jeroen Swinnen of Alex Callier kunnen straks met die trofee naar huis gaan.

Eerder raakte al bekend dat Arno de Lifetime Achievement Award in ontvangst zal nemen tijdens de liveshow van de MIA's. Daarnaast zal er nog een Sector Lifetime Achievement Award uitgereikt worden, waarover op een later moment meer info volgt.

Het publiek kan van vrijdag 29 november tot en met zondag 8 december via mias.be stemmen in de categorieën album, alternative, dance, doorbraak, groep, Nederlandstalig, pop, solovrouw, soloman, urban, Vlaams populair en hit van het jaar. Wie de prijzen voor artwork, auteur/componist, live-act, muzikant, producer en videoclip wint, bepaalt de muzieksector.