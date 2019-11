Met vier prijzen, waaronder die voor Artist of the Year, is Zwangere Guy dé man geworden van de Red Bull Elektropedia Awards 2019. Achter hem maakten vooral dames het mooie weer: Martha Da'ro en Angèle vielen in de prijzen, Charlotte De Witte leidt een DJ Top 100 met een vrouwelijke podium.

Zwangere Guy is het prijsbeest geworden van de Red Bull Elektropedia Awards, prijzen die worden uitgereikt aan het beste dat de Belgische elektronische muziek te bieden heeft. De Brusselse rapper kreeg de awards voor Best Album (Wie is Guy?), Best Song (Gorik Pt. 1), Best Live Act en Artist of the Year. Zowat alle belangrijke prijzen dus, behalve Best Video: die ging naar Angèle en haar feministische clip voor Balance ton quoi.

Zwangere Guy dus, en niet Charlotte Adigéry. De Gentse zangeres leidde nochtans de nominatiedans met zes streepjes achter haar naam, maar sleepte 'maar' één award in de wacht, die voor beste ep met haar debuut Zandoli. Ook de bazen van haar label Deewee, Stephen en David Dewaele, hielden het met één prijs op vier nominaties relatief bescheiden. De eerste plaats in de DJ Top 100 die ze vorig jaar innamen, moesten de Gentse broers deze keer bovendien afstaan aan Charlotte De Witte. Die andere Belgische technokoningin, Amelie Lens, en de jonge Leuvense dj AliA maken het volledig vrouwelijke podium compleet. Ook de hoogste nieuwkomer is een vrouw: Lola Haro op 16. Zij werd daarnaast gebombardeerd tot Most Promising Artist, samen met grimeband Krankk en synthjazzcombo Bombataz.

Opvallend: ook in de categorie Fresh on the Scene was het podium volledig vrouwelijk. Martha Da'ro won daar het pleit voor Lous and the Yakuza en Miss Angel. Da'ro was naast Zwangere Guy trouwens de enige artiest die meermaals in de prijzen viel. Voor haar nummer Sugarman kreeg Willem Ardui, bekend van Blackwave, de prijs van Best Producer.

De Gentse club Kompass voert voor de tweede keer op rij de Belgian Club Top 30 aan na een moeilijk jaar waarin burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) ermee dreigde om de technotempel vier maanden te sluiten na meerdere drugsincidenten, waaronder één dodelijk. De Raad van State draaide die beslissing uiteindelijk terug.

Verder namen de organisatoren van Dour en Pukkelpop een lifetime achievement award in ontvangst voor hun bijdrage aan de elektronische muziek in ons land. Pukkelpop kreeg daarnaast de prijs voor Best Electronic Music Event (Heavyweight) en versloeg in die categorie... Dour, voor de eerste keer in vier jaar. In de categorie Best Music Photographer werd Knack Focus-festivalfotograaf Wouter Van Vaerenbergh tweede, na Yaqine Hamzaoui, voormalig huisfotograaf van de AB.

In totaal brachten dit jaar 27.478 mensen hun stem uit voor de Red Bull Elektropedia Awards.