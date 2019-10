Ook Ibe, Blackwave en Zwangere Guy maken kans op een prijs tijdens de 26ste editie van de EMA's.

Op 3 november worden voor de 26ste keer de MTV European Music Awards uitgereikt. Elk jaar mag ook één artiest uit ons land er optreden en de prijs ontvangen van Best Belgian Act.

Vorig jaar wonnen Dimitri Vegas en Like Mike het pleit en ook dit jaar zou de winnaar uit die hoek kunnen komen, want dj Mattn, de vriendin van Dimitri Vegas, is genomineerd. Ze moet het opnemen tegen Ibe, Tamino, Blackwave en Zwangere Guy.

In het verleden ging de Best Belgian Act-prijs onder meer naar dEUS, Stromae, Emma Bale en Loïc Nottet. Wie het deze keer haalt, weten we op 29 oktober.