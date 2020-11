Met elk drie of meer prijzen zijn Zwangere Guy en Lous and The Yakuza dé winnaars van de Red Bull Elektropedia Awards 2020. Lous and The Yakuza sleepte de eerste prijs voor Artist of the Year in de wacht, Zwangere Guy die voor Beste Album met Brutaal.

Zwangere Guy en Lous and The Yakuza zijn de gezichten van de Red Bull Elektropedia Awards 2020, de prijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan de top van de Belgische elektronische muziek. De Brusselse artiesten wonnen in categorieën Artist of the Year, Beste Album en Beste Song. Zwangere Guy voegt daar de Marc Meulemans Award, de prijs voor beste artwork, aan toe.

Zwangere Guy en Lous and The Yakuza wonnen zo de belangrijkste awards, behalve dan de prijs voor Beste Video. Daarmee ging Eefje de Visser lopen dankzij de clip voor Bitterzoet (regie: Tobi Jonson). Angèle, vorig jaar nog op één, zakt naar de tweede plaats met de video voor Oui ou non (regie: Brice VDH).

Zwangere Guy kan na een teleurstellende editie van de MIA's terug opgelucht ademhalen. Dat hij opnieuw op het podium van Red Bull Elektropedia staat, is geen verrassing. Ook vorig jaar kaapte Zwangere Guy de meeste prijzen weg. Gorik van Oudheusden (echte naam) mocht toen de awards voor Best Album (Wie is Guy?), Best Song (Gorik Pt. 1), Best Live Act en Artist of the Year op zijn naam schrijven.

Maar ook Le Motel was dit jaar een grote kanshebber. De Brusselse beatmaker en wederhelft van Roméo Elvis sleepte net zoals van Oudheusden zes nominaties in de wacht, waarvan hij er slechts twee kon verzilveren: de prijs voor Beste Producer (tweede plaats) en de Marc Meulemans Award voor het artwork van Transiro (derde plaats).

Verder strandde Damso op de derde plaats in de categorie Beste Album met Qalf, de plaat die hem voor één dag tot de meest gestreamde artiest ter wereld op Spotify bombardeerde. Samen met Hamza haalde hij ook de prijs voor Beste Song binnen (God Bless).

Charlotte De Witte, vorig jaar nog de koploper van de DJ Top 100, won drie awards. De Gentse techno-dj haalde goud in de categorie Beste Producer, zilver in die voor Beste Ep en brons in die voor Artist of the Year. De eerste prijs voor Beste Ep werd van haar afgesnoept door hiphopproducer Ashley Morgan (Letgoletgoletgo). Brusselse crooner David Numwami won in de categorie Fresh on the Scene.

De Most Promising Artists werden dit weekend al bekend gemaakt. Producer en songwriter Meyy, alweer een Brusselaar, werd de belofte van 2020.

De Red Bull Elektropedia Awards zagen er dit jaar een tikkeltje anders uit. De prijsuitreiking in het Brusselse cultuurhuis Flagey moest wijken voor een digitale editie. Het aantal categorieën werd door de coronacrisis teruggeschroefd tot tien, aangezien een prijs voor pakweg beste liveperformance uitreiken weinig zinvol is in een mager muzikaal jaar.

