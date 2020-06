Elisabet Haesevoets, beter bekend als 'Elisabet uit De mol', debuteerde onlangs met het zomerse, Shakira-achtige All It Takes. Daarmee sluit ze zich aan bij een fascinerende geschiedenis van realitysterren die een muziekcarrière trachten uit te bouwen. Een overzicht.

Betty Owczarek

Bekend van Big Brother (2000)

Bekend van Big Brother (2000) Grootste hit Gek op jou (2002) Ze moet zowat de pionier van de Vlaamse realitysterren zijn: Betty Owczarek, oftewel 'Betty van Big Brother'. Na haar verblijf in het iconische huis stampte ze een behoorlijk succesvolle muziekcarrière uit de grond. Eerst scoorde ze als Betty hits als Gek op jou en Boys Boys Boys, later werd ze onder de schuilnaam Biba Binoche ook gedraaid op Studio Brussel en waagde ze haar kans in de voorrondes van Eurosong als Femme Fatale. Uiteindelijk verdween ze uit de spotlights om een bachelor in de psychiatrische verpleegkunde te behalen, tot ze vorige zomer een comeback maakte op Kamping Kitsch. Naar eigen zeggen heeft ze de smaak sindsdien weer te pakken. Bekend van Pink Ambition (2016) Grootste hit Bam Bam (2020) Met een dikke honderdduizend Instagramvolgers behoort Jill de Greef tot de crème de la crème van de Vlaamse influencers. Dankzij deelnames aan Pink Ambition, Komen eten en Shopping Queens mag ze zich kroonprinses van de Vlaamse reality noemen. Sinds kort heeft ze ook zangeres aan haar takenpakket toegevoegd. Begin dit jaar debuteerde ze met Bam Bam, een autobiografisch nummer over influencen waarin ze moeiteloos Engels en Nederlands combineert. Onze favoriete passage: 'All that I got heb ik voor gewerkt, all that you see heb ik voor geknokt / En misschien lijk ik blond met een chihuahua, maar wie ben jij om te judgen?' Bekend van De Planckaerts (2003-2009) Grootste hit We zijn goe bezig (2003) Zijn schuldeisers konden er niet mee lachen toen Eddy Planckaert en co. na zijn faillissement We zijn goe bezig uitbrachten, maar zeventien jaar later behoort die volkshit nog steeds tot het collectieve geheugen van televisiekijkend Vlaanderen. Het nummer verscheen min of meer gelijktijdig met realityreeks De Planckaerts, waarin hun sobere leven in de Ardennen centraal stond. Als alles goed gaat, verovert de familie Planckaert dit najaar trouwens opnieuw uw scherm met Château Planckaert, de Vlaamse versie van de Nederlandse televisiehit Chateau Meiland. Bekend van Astrid in Wonderland (2011-2013) Grootste hit (featuring John Bryan) Baby It's Cold Outside (2011) Vorig decennium, toen deze realityster nog als Astrid Bryan door het leven paradeerde en Baby It's Cold Outside nog niet als een problematische MeToo-song werd bestempeld, brachten Astrid Nuyens en haar ondertussen ex-man John Bryan een cover van die kerstklassieker, inclusief kitscherige clip. Daar werd wat lacherig over gedaan. Tot het nummer plots op nummer één stond in de jazzcharts van iTunes en daarmee onder meer Nina Simone en Louis Armstrong inhaalde. Bekend van Big Brother (2001) Grootste hit Lucky Lucky (My Scooterboy) (2005) De Limburgse Ellen Dufour maakte destijds furore door op haar eenentwintigste Big Brother te winnen en bouwde nadien een carrière uit als presentatrice van Kids Top 20. Tussendoor bracht ze een reeks singles uit, waaronder I Am Free, Gonna Getcha (dat een hit werd in Spanje) en Lucky Lucky (My Scooterboy), een soort Vlaamse versie van Aquas Barbie Girl met Kristof van Star Academy. We verzekeren u: níéts zegt meer 2005 dan de bijbehorende videoclip. Bekend van Ex on the Beach: Double Dutch (2018) Grootste hit Shotjes (2019) Elias Giannoccaro heeft onder zijn alias Elias Chainboy slechts twee singles uitgebracht, maar wij ontwaren toch een rode draad. Shotjes gaat over shotjes drinken en 'boobies in je face willen', terwijl hij in Scan droomt van vrouwelijke lichaamsdelen scannen. (Zoals in de supermarkt, ja.) Zelf vat hij zijn oeuvre samen als 'dikke tieten, boobies, kontjes, shotjes en gewoon geile vieze dingen'. Zijn artiestennaam heeft hij trouwens te danken aan de halsketting waarmee hij in Ex on the Beach aangaf welke vrouw zijn 'bezit' was.