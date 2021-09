Maak kennis met María Isabel, een Dominicaans-Amerikaanse singer-songwriter die sferische r&b in het Spanglish maakt.

Leeftijd 25

...

Singer-songwriter María Isabel groeide op in de Dominicaanse Republiek en de New Yorkse wijk Queens. Een dik jaar geleden verhuisde ze naar Los Angeles om er een muziekcarrière uit de grond te stampen. Dat ze dat in het Spaans én het Engels doet, is alleen maar logisch: María Isabel is het gewend om continu tussen twee talen en culturen te switchen. Haar muziek is daar een natuurlijke voortzetting van en brengt al haar invloeden samen, van de Dominicaanse muziek die haar ouders thuis luisterden tot de r&b van persoonlijke helden zoals Alicia Keys, Mariah Carey, Lauryn Hill en Sade. Begin vorig jaar debuteerde ze met The 1, een laidback r&b-song die volgens fans klinkt 'alsof je op een warm strand ligt, ook al is het winter'. Daarop volgde de ep Stuck in the Sky, over de beproevingen van een langeafstandsrelatie. De perfecte timing, midden in een pandemie. Maar het zijn vooral haar sferische producties, dromerige videoclips, intieme lyrics en hypnotiserende stem met een hoog ASMR-gehalte die de aandacht trekken. Sindsdien heeft ze een contract bij Warner getekend en met onder meer producer Jeff Kleinman, die ook al met FKA Twigs, Kevin Abstract, Jorja Smith en Frank Ocean in de studio zat, aan haar nieuwe ep I Hope You're Very Unhappy without Me gewerkt. Luister naar songs als Baby of No soy para ti en de kans bestaat dat de ep-titel nog waarheid wordt ook. Een willekeurige quote: 'Aanvankelijk schreef ik poëzie zodat ik de gevoelens waarover ik met niemand kon praten kwijt kon, maar ik voelde me op die momenten erg alleen. Nu ik muziek maak, weet ik dat andere mensen ernaar zullen luisteren en zich misschien minder eenzaam zullen voelen.'