Onder zijn fans was het al langer een ding: van zodra Acid 400.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal haalde, zou hij een nummer met het Nederlandse rapfenomeen Joost uitbrengen. Vorige maand kroop hij op het podium van de AB voor een voorsmaakje, de aandacht van De Slimste Mens Ter Wereld lijkt het een en ander te hebben versneld en nu is het dus zover. Go, Acid! haalde in één nacht tijd 200.000 views. Heel benieuwd waartoe een leger van 400.000 fans in staat is.Plannen om YouTube in te ruilen voor een muziekcarrière, net als Joost?Acid: (lacht) Néé. Absoluut niet. Ik wil gerust nog een paar losse tracks uitbrengen, maar ik kan het niet genoeg benadrukken: er komt géén album. Nooit. Ik ben geen muzikant, rapper of zanger. Ik ben een youtuber. Maar het leuke aan YouTube is dat je een platform krijgt om eender wat te doen, zolang je maar trouw blijft aan jezelf. Mijn kijkers verwachten ook niet dat ik goed kan zingen. Het is gewoon een leuk extraatje.Een extraatje dat in tien minuten tijd 30.000 views haalt.Acid: Ik heb dan ook mijn best gedaan. Joost en ik zijn al lang goede vrienden en we hebben al veel video's samen gemaakt, maar met Go, Acid! treed ik voor het eerst in zijn muzikale wereld binnen. We wisten dat dit ging werken: onze fanbasis overlapt sterk. Maar eigenlijk is het nummer heel spontaan en stressloos tot stand gekomen. Op een avond stonden Joost en ik ons wat te vervelen in het station van Utrecht, we keken elkaar aan en wisten: dit is het juiste moment. En dus zijn we met Apson, die ook meerapt op de song, naar de studio van producer Tantu Beats getrokken. We hebben Go, Acid! op één avond geschreven en opgenomen. Het voelde dus eerder als een avondje met vrienden hangen dan als de opname van een debuutsingle. (lacht)We gokken dat de videoclip, die veel wegheeft van een vlog over een mannenavond, even spontaan tot stand is gekomen.Acid: Die is van Alanis Brouwers, een vriendin uit Nederland. We hadden een privéspa met een zwembad, jacuzzi en sauna afgehuurd. Heel cool. Tot ons duidelijk werd dat bezoekers er doorgaans met een escorte naartoe gaan. Aangezien we met een paar jongens en één meisje waren, werden we dus nogal vreemd bekeken. Uiteindelijk heb ik het een en ander verduidelijkt aan de uitbaters. Wat ik achteraf gezien misschien beter niet had gedaan, want daardoor moest ik bijbetalen. (lacht)Je lijkt je wel thuis te voelen in het universum van Joost, die zich specialiseert in postironie en absurde humor, dweept met Scatman John en zowel Crazy Frog als De Kreuners covert?Acid: Ik luister naar alles, van Kanye West tot Vivaldi. Ik durfde mijn Spotify Wrapped zelfs niet te delen op sociale media omdat het zo belachelijk was. Joost heeft net zo'n bonte smaak. Hoe wilder, hoe beter. Dat hoor je ook op Go, Acid! Er zit wat drum-'n-bass in omdat ik vroeger vaak naar zulke feestjes ging, maar je moest het vooral makkelijk kunnen meezingen en er keihard op kunnen moshen. Exact wat er gebeurde toen Joost en ik het nummer in de AB presenteerden. Het publiek werd wild. Iedereen sprong door elkaar en riep de hele tijd 'go, Acid, go', als een soort strijdkreet. Het is het soort lied dat je opzet voordat je naar een oorlog gaat. Hopelijk gaan de festivals gewoon door volgende zomer, want ik wil overal bij zijn. Ook al is het maar voor één nummer.Hoe zal de gemiddelde Slimste Mens-kijker reageren op het nummer?Acid: Ik denk dat ze het allemaal in hun Spotify-lijstje gaan zetten en er elke dag naar luisteren in de auto. Het is heel catchy. Zelfs mijn mama zit er de hele dag mee in haar hoofd. Ik merk trouwens dat er veel meer oudere mensen naar mijn video's kijken sinds De slimste mens. De laatste keer dat volwassen Vlaanderen met mij werd geconfronteerd, was met die hele CeMi-heisa. Sindsdien zagen ze mij als een rotzakje dat iedereen te kakken zet op YouTube. Nu werden ze haast verplicht om voor het eerst écht naar mij te kijken en merkten ze dat ik misschien toch wel meeviel. Dat gezegd zijnde: er wordt vaak gesproken over het Slimste Mens-effect, maar ik denk dat de programmamakers ook het Acid-effect hebben gevoeld. Ik heb heel veel fans naar Play4 gelokt.Met het eindejaar in zicht: wat brengt 2022?Acid: Elk jaar denk ik: dit was mijn succesvolste jaar ooit, dit kan ik nooit overtreffen. Maar dan scroll ik door mijn mails en zie ik plots een uitnodiging voor De Slimste Mens staan. Geen idee wat er in 2022 gaat gebeuren. Ik heb nooit een plan. (denkt na) Misschien ga ik wel alleen wonen. Een grote stap, want het is allemaal begonnen in deze slaapkamer. Maar comfort kills creativity, zeggen ze weleens. Al blijf ik sowieso in Blankenberge. Misschien koop ik het huis hiernaast.