Willy Willy (1959-2019): Belpopveteraan zonder compromissen

Het Oostende waarin Willy Lambregt in 1959 geboren wordt, moet een fijne plek zijn geweest. 'Er hingen matrozen rond, para's uit Koksijde, je zag er dingen die je elders aan de kust niet tegenkwam', vertelt de gitarist in een oud interview met Knack Focus over zijn geboortegrond, waar hij ook gitaar begon te spelen. 'Toen ik heel klein was, had ik een Roy Rogers-gitaar en natuurlijk droomde ik van een echte gitaar. Mijn ouders wilden me er één kopen op voorwaarde dat ik muziekschool volgde. Toevallig woonde ik aan de overkant van de muziekschool. Ik kon er binnen kijken en ik zag dat het er niet plezant was. Die kinderen lachten niet, ze zaten er met een uitgestreken, wat verveeld gezicht de maat te slaan. Ik zei: "Die prijs betaal ik niet."'

